Surse: Romania continua vaccinarea cu AstraZeneca: "Nu vor fi restrictii pe categorii de varsta"

Tarile europene iau in calcul folosirea altui rapel

Pozitia Agentiei Europene a Medicamentelor

Decizia autoritatilor, care urmeaza sa fie comunicata intr-o conferinta de presa ce va avea loc la Guvern la ora 16.00, a fost luata in urma unei intalniri la care au luat parte, pe langa reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, si reprezentanti ai Agentiei Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania, precum si oficiali din cadrul Comitetului National de Coordonare a Vaccinarii (CNCAV).Mai multe tari europene iau in calcul sa foloseasca alt vaccin la rapel in cazul persoanelor care la prima doza au primit serul AstraZeneca.Dupa anuntul de miercuri privind existenta unei legaturi intre aparitia cheagurilor de sange si vaccinarea cu serul AstraZeneca, ministrii Sanatatii din UE au avut o sedinta in format online, in care au incercat sa ia o decizie unitara in privinta vaccinului AstraZeneca.Folosirea vaccinului in afara recomandarilor Agentiei Europene a Medicamentului lasa intreaga responsabilitate a unor eventuale efecte adverse pe seama tarilor care iau astfel de decizii.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat miercuri ca formarea unor cheaguri de sange este necesar sa fie inregistrata drept un efect secundar "foarte rar" al vaccinului AstraZeneca-Oxford.EMA a stabilit "o legatura posibila cu cazuri foarte rare de cheaguri de sange neobisnuite si un nivel de trombocite scazut", a anuntat agentia cu sediul la Amsterdam.