Liber la vaccinare fara programare in centrele care apartin Ministerului de Interne. Unde le gasim si ce program au

Persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta, fara programare, la oricare dintre cele 11 centre de vaccinare ale MAI in intervalul orar 8,00 - 16,00, avand asupra lor actul de identitate, informeaza Ministerul de Interne.Pentru cele 11 centre de vaccinare sunt alocate cate 60 de doze de vaccin Comirnaty - Pfizer. In situatia in care, dupa vaccinarea angajatilor MAI programati pentru ziua respectiva, numarul de persoane care doresc sa se vaccineze va fi mai mare decat numarul de doze disponibile, acestea vor fi indrumate sa revina in ziua urmatoare.Patru dintre cele 11 centre de vaccinare functioneaza in Bucuresti si judetul Bihor - Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretuzlescu" in Capitala, iar la Oradea - Spitalul Clinic " Avram Iancu " si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu. Un centru de vaccinare este amenajat in Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Ploiesti, iar celelalte in Centrele Medicale Judetene ale MAI din Hunedoara, Timis, Constanta, Tulcea, Galati, Neamt.Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita , a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca la acest moment sunt 973 de centre de vaccinare anti-COVID la nivel national , cu 1.471 de fluxuri. La doar cinci centre de imunizare sunt liste de asteptare."Centre care primesc vaccin de la compania Pfizer - 700, cu 1.121 de fluxuri, centre care primesc vaccin de la compania Moderna - 129, cu 160 de fluxuri, centre active AstraZeneca - 144, cu 197 de fluxuri, si vor deveni operationale, incepand de maine, alte centre de vaccinare in 21 de judete cu vaccin de la Johnson&Johnson, 41 de fluxuri in total", a informat Valeriu Gheorghita.