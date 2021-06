Centru de vaccinare permanent in Piata Obor. "Avem Johnson&Johnson, avem corturi si avem terasa cu mici aproape"

"Avand in vedere cererea mare, schimbam planul si revenim mai devreme la Obor. Maine deschidem aici un centru de vaccinare fix, care va ramane cat aveti nevoie. Doritori sa fie, ca doze avem destule.Cu ajutorul lui Dan Barna , caruia ii multumesc, guvernul a dat o hotarare prin care un centru din rezerva nationala a fost distribuit la noi. Avem Johnson & Johnson , avem corturi care sa va fereasca de ploaie si avem terasa cu mici aproape", a anuntat, pe pagina sa de Facebook , primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.Edilul ii indeamna pe bucuresteni sa vina sa se vaccineze si sa-si faca totodata si cumparaturile. "Asadar, incepand de maine, va asteptam pe toti cei care va doriti sa va vaccinati in cea mai mare piata din tara, piata Obor. Simplu si rapid, intr-un mediu autentic romanesc, unde oricum aveati drum daca apreciati produsele variate si proaspete"La campania de vaccinare de la Obor de weekendul trecut s-au imunizat anti-Covid, in trei zile, 1.436 de persoane, insemnand 42 de oameni pe ora.