Certificatul digital european pentru COVID-19 va fi operational in Romania de la 1 iulie

Certificatul digital, adoptat oficial in UE

Documentul va putea fi descarcat in una dintre cele trei variante de pe un website securizat.Miercuri, Parlamentul European a aprobat oficial documentul menit sa faciliteze calatoriile in interiorul Uniunii Europene."Certificatul digital european pentru COVID va aparea la 1 iulie si are rolul de a facilita calatoriile intre statele membre la nivel european. Chiar astazi a avut loc o sedinta cu toate institutiile implicate pentru a finaliza toate detaliile necesare. Statul roman va face acest lucru. Va fi un website prin care acest certificat va putea fi descarcat pentru cele trei situatii (vaccinat, testat sau vindecat - n.r.) incepand cu data de 1 iulie. Nu exista in momentul de fata in Romania posibilitatea folosirii acestui certificat. Oficial, in Romania, acest certificat digital european pentru COVID-19 va deveni operational la 1 iulie. O sa fie un QR code, o sa-l avem si pe telefon si se vor evita cozile la granita", a afirmat Baciu la Senat.Parlamentul European a aprobat, miercuri, definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene. Documentul se va aplica de la 1 iulie 2021 pentru o perioada de 12 luni. Detinerea certificatului nu va fi o conditie prealabila pentru a putea beneficia de libertatea de circulatie, au transmis reprezentantii legislativului european.