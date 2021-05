Maratonul Vaccinarii de la Iasi. In primele doua ore s-au vacinat 500 de persoane, intre care si cetateni din Republica Moldova

Pe esplanada din fata UMF Iasi s-a format, vineri dupa-amiaza, un rand lung de cateva zeci de metri, iar in primele doua ore ale maratonului s-au imunizat peste 500 de persoane. Vaccinarea are loc in cladirea universitatii, unde sunt organizate 20 de fluxuri.Rectorul UMF Iasi, Viorel Scripcariu a declarat pentru News.ro ca o parte dintre cei au venit sa se vaccineze sunt studenti ai universitatii, romani si straini, insa a constatat ca sunt si cetateni ai Republicii Moldova care s-au asezat la rand.Scripcariu a evitat sa spuna care este tinta UMF Iasi privind numarul de vaccinari in cadrul campaniei, precizand insa ca va fi greu de atins borna de 10.000 de persoane.Maratonul de vaccinare de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi a inceput vineri dupa-amiaza si se va incheia luni dimineata la ora 8.00. Se poate prezenta la vaccinare orice persoana care a implinit 16 ani, iar serul administrat este Pfizer.Rapelul se va asigura la 21 de zile de la prima doza, in weekendul 4-6 iunie.In aceasta actiune sunt implicati in mod voluntar, peste o mie de membri ai comunitatii academice a Universitatii, de la cadre didactice si studenti, pana la personal administrativ.