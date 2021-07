Cinci vinovați pentru valul nevaccinaților

Nu e vorba despre o continuitate ideologică a liberalismului, ca formă a neamestecului statului în viața privată a cetățenilor săi, ci mai degrabă de o metodă prin care guvernul crede că poate ieși câștigător, mulțumindu-i și pe alegători: economia merge, oamenii se simt liberi după atâtea restricții, cred că pandemia s-a terminat și nu ar mai avea nevoie de vaccin. Folosind această logică, mulți socotesc că, dacă nu s-ar fi terminat, autoritățile nu ar fi relaxat atât de repede totul și nu le-ar permite să umble în lungul și în latul țării fără probleme.Până acum, sub 5 milioane de români au fost vaccinați complet, dar Şeful Comitetului de coordonare a vaccinării împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiță, estimează optimist că rata de imunitate colectivă dobândită prin boală şi vaccinare ar fi de circa 45%. Gheorghiță încearcă în mod eroic să convingă că la toamnă vor veni vremuri grele, dar mulți nevaccinați rămân sceptici.Scepticismul lor are mai multe motive și mai mulți vinovați, între care guvernul (că a început relaxarea prea devreme), televiziunile (că le-au permis antivacciniștilor să aibă campanii chiar înainte să apară pandemia), medicii care nu se vaccinează, biserica (fiindcă nu e mai insistentă), rețelele sociale (că permit dezinformarea).(1) Ridicarea restricțiilor a însemnat pentru mulți terminarea pericolului și peste jumătate din populația țării crede că pandemia se va termina anul acesta sau cel mai târziu anul viitor. Vinovat: guvernul.Probabil că o parte din bazinul nevaccinaților provine din această categorie. Alții, în jur de 2 milioane (15%), se opun vaccinării şi ar recomanda și celor din jur să nu se vaccineze fiindcă vaccinul nu prezintă încredere sau nu ar fi fost testat suficient, potrivit studiului făcut de Institutul de Cercetare a Calității Vieții.Numărul celor care preferă vaccinarea e mai mare în sondaje decât în realitate: 56% dintre subiecții cercetării ar recomanda apropiaților vaccinarea, iar 47% estimează că pandemia se va termina abia peste 2-3 ani.În ciuda acestui trend optimist, abia 30% din adulții României s-au vaccinat până acum. În Uniunea Europeană, doar Bulgaria stă mai rău.Diferența dintre cercetările sociologice și statistica reală e de aproape 20%: sunt oameni cărora le e rușine să spună că nu cred în vaccinare, pentru că majoritatea opiniei publice este pro, cei care sunt contra se ascund și rămân tăcuți. Din această jenă de a-și recunoaște opiniile se naște fenomenul botezat de cercetătoarea germană Elisabeth Noelle-Neumann „spirala tăcerii”.(2) O parte dintre acești reticenți tăcuți au fost convinși, probabil, de-a lungul timpului de campaniile făcute la marille televiziuni naționale de celebrități care nu cred în vaccinurile de bază destinate copiilor. Ani de zile, persoane ca Olivia Steer, fostă prezentatoare TV, au apărut în diferite emisiuni spunând că vaccinurile au „mercur și aluminiu, un amestec care provoacă autism” sau prezentând o serie de cazuri de copii care s-ar fi îmbolnăvit de boli grave și netratabile după ce au fost vaccinați. Astfel de campanii au continuat pe Facebook și după ce a apărut pandemia de coronavirus (3) În plus, există medici care nu vor să se vaccineze împotriva Covid-19 și își sfătuiesc și pacienții să facă la fel. Până în luna mai doar 45% din personalul medical se vaccinase, iar din cei nevaccinați 25% erau deciși să nu facă vaccinul pentru că „nu sunt convinși de eficiența și siguranța acestuia”. Potrivit unui studiu făcut de Federația Solidaritatea Sanitară, unele cadre medicale consideră că „vaccinul este un experiment genetic”, că „toată campania de vaccinare este o manipulare sau că imunizarea nu e necesară pentru majoritatea populației”. Au existat de asemenea medici sau asistenți care au răspuns că un vaccin apărut peste noapte nu îi poate convinge. Din această categorie face parte și profesoara universitară Monica Pop, medic oftalmolog, o prezență cvasipermanentă la câteva televiziuni de știri, care a declarat: „Categoric nu mă voi vaccina! Dacă peste 3 ani faceți leucemie?”. În mai multe state europene, vaccinarea medicilor și profesorilor va deveni obligatorie, dar în România încă nu există această dezbatere.(4) În afara acestor campanii care au avut sprijinul marilor rețele de televiziune autohtone, conspiraționiștii mustesc pe Facebook, cea mai folosită rețea în România. Potrivit unui sondaj făcut de INSCOP în luna martie, 55% dintre români au răspuns că în ultimele luni au fost expuși la știri false sau dezinformări într-o măsură mare și foarte mare. Cum a spus consilierul anti-Covid de la Casa Albă, Anthony Fauci, americanii ar suferi încă pe scară largă de variolă și poliomielită, dacă atunci când aceste boli au fost eradicate prin vaccin ar fi existat la fel de multă dezinformare ca în zilele noastre.(5) Inițial, mai mulți preoți cunoscuți au vorbit împotriva vaccinului, apoi Patriarhul Daniel a reușit să oprească mesajele radicale și le-a cerut preoților să le dea enoriașilor o broșură provaccin. Nu există, însă, un mesaj ferm, clar și convingător, de genul celui transmis recent de Sinodul de la Atena, care a redactat o circulară de patru pagini cu 12 întrebări şi răspunsuri pe tema vaccinării anti-COVID-19, care va fi citită credincioşilor în bisericile din toată ţara. Sunt demontate astfel o serie de teorii ale conspirației, care sunt foarte populare și în România.Valul al patrulea al pandemiei va fi și în România valul nevaccinaților, după cum s-a exprimat Rochelle Walensky, directoarea Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Statele Unite. În Europa, se așteaptă o creștere de până la cinci ori a noilor cazuri în următoarea perioadă. Centrul European de Prevenire a Bolilor de la Stockholm avertizează că până la finele lunii august 90% din infectări vor fi cu varianta Delta, cea mai contagioasă de până acum. Toate acestea nu-i fac, deocamdată, pe oficialii români să fie îngrijorați, deși relaxarea e exagerată, iar numărul de cazuri noi începe să crească.