Citu: avem capacitate sa vaccinam 5 milioane de oameni pana la sfarsitul lunii mai si 10 milioane pana in iunie VIDEO

"Trebuie sa crestem ritmul vaccinarii. Avem dozele necesare, putem sa vaccinam chiar mai mult de cinci milioane de oameni pana la sfarsitul lunii mai si 10 milioane pana la sfarsitul lunii iunie. Singura solutie de a avea o viata normala este sa ne vaccinam. Orice voce impotriva campaniei de vaccinare submineaza efortul nostru de a reveni la normalitate", a declarat marti, 20 aprilie, premierul Citu.Totodata, premierul a precizat ca si familiile angajatilor din companiile private se vor putea vaccina la sediul acestora.Premierul Florin Citu a declarat ca vor exista centre de vaccinare in companiile private, care vor avea astfel posibilitatea sa-si vaccineze angajatii chiar in sediu, iar pe viitor acest lucru va fi posibil si pentru familiile angajatilor."Companiile private vor avea posibilitatea sa-si faca centre de vaccinare la sediu, sa-si vaccineze angajatii la sediu. Putem extinde si la familiile lor. Vom face vaccinul cat mai accesibil pentru fiecare cetatean. Dozele exista, lumea trebuie sa se vaccineze. Vreau sa revenim la normalitate, stiu ce potential are aceasta economie cand revenim la normalitate", a declarat premierul in cadrul videconferinta "Bursa in anul crizei sanitare si al incertitudinilor economice"