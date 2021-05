Ce ar trebui sa faca autoritatile in campania de vaccinare anti-COVID pentru copii, sa nu se repete esecul ati-HPV din 2008

"Trebuie schimbata strategia de comunicare pentru ca schimbam partenerul: parintele"

Despre cum sa nu repetam esecul din 2008

Doctor Adrian Marinescu: "Nu exista dovezi ca aceste vaccinuri dau efecte adverse la distanta"

Dr. Valeriu Gheorghita: "Aproximativ 800.000 de copii cu varste de 12-15 ani, eligibili pentru vaccinarea anti-COVID"

Ministrul Ioana Mihaila: "Incurajez parintii sa-si vaccineze copiii"

Alexandru Rafila: "Daca nu incepem de acum, nu o sa avem o campanie de succes"

Campania de vaccinare anti-HPV a esuat, in 2008

Doctorul pediatru Mihai Craiu, coordonatorul maratonului de vaccinare desfasurat in perioada 7-10 mai la Sala Palatului din Bucuresti , a explicat pentru Ziare.com ce ar trebui sa fie luat in considerare pentru a-i convinge pe parinti sa isi imunizeze copiii."Nu trebuie sa fii mare expert in epidemiologie ca sa iti dai seama ca exista cu totul alte emotii cand vine vorba despre vaccinarea unui copil, care din punct de vedere strict al riscului infectios se afla in faza unei boli de mai mica severitate decat la o persoana in varsta cu comorbiditati", a explicat Dr. Mihai Craiu.Conform medicului, "copiii, la nivel global, reprezinta, in functie de grupa de varsta, intre 5 si 10% din totalul pacientilor confirmati cu maladie COVID-19, adica foarte putin. De asemenea, reprezinta o minoritate, sub 1 la mie din decesele inregistrate in lume din cauza acestei boli.Astfel ca perspectiva este un pic alta. Este vorba despre un tanar sanatos care are in fata toata viata si care, chiar daca face boala nu face o forma grava, iar factorii care duc la luarea unei astfel de decizii sunt foarte diferiti.Exista familii in care exista un parinte sau un bunic cu comorbiditati si atunci copilul care poate aduce de la scoala, chiar si intr-o forma asimptomatica, noul coronavirus ar putea sa genereze niste riscuri pentru acei membri ai familiei. De asemenea, sunt copii care ei insisi au alte comorbiditati".Medicul a mai aratat ca "toate aceste lucruri trebuie discutate deschis, trebuie prezentat exemplul SUA si al Canadei care au aprobat utilizarea vaccinurilor de la 12 ani. Compania Pfizer si partenerul german BionTech au inceput din luna martie sa inroleze si copii cu varste cuprinse intre 5-11 ani, iar acum cateva saptamani au inceput in SUA si inrolarea copiilor cu varsta mai mare de doi ani.Este foarte posibil ca la toamna sa fie schimbata sau personalizata strategia de comunicare pentru a fi schimbat "partenerul". Va trebui sa discutam cu parintii".Expertul considera ca trebuie discutat nu despre riscuri si despre moarte, ci despre libertatea de educatie, mentinerea scolilor deschise, toate cele care deriva de la vaccinarea copiilor.Despre cand ar putea incepe vaccinarea in Romania, Dr. Mihai Craiu a spus ca "dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului va finaliza analiza si isi va da acceptul pentru folosirea vaccinului la copii in Uniunea Europeana. Cred ca am mai avea de asteptat cam o luna de zile.Sunt convins insa ca expertii in comunicare construiesc de acum strategia de informare, cata vreme exista cel putin pana acum cele doua mari tari care au aprobat prin studierea dovezilor de eficienta si siguranta. Iar aici putem da chiar si cifrele studiilor clinice. Au fost inrolati peste 2.200 de copii cu varste intre 12-15 ani si s-au observat 18 imbolnaviri cu maladia COVID-19, toti fiind din grupul care a primit placebo.Astfel, daca ar fi sa privim aspectul teoretic, am putea spune ca eficacitatea la copil este de 100%".Referitor la esecul vaccinarii anti-HPV si ce ar trebui sa faca autoritatile acum pentru a nu repeta situatia din 2008, Dr. Mihai Craiu a spus: "Era prima data cand exista o tentativa de a introduce vaccinul anti-Human Papilloma Virus, impotriva cancerului de col uterin pentru fete. Acum strategia trebuie sa se bazeze pe lucruri pe care le vom putea face. Adica sa fie o oferta proactiva: "ai putea sa te vaccinezi pentru ca ai putea obtine urmatoarea libertate, facilitate, un lucru bun". Nu as face o campanie care porneste de la ideea ca trebuie sa te vaccinezi pentru ca altfel o sa faci buba mare si o sa ajungi la spital ".Medicul a mai spus ca "frica vinde foarte bine, este adevarat. Antivaccinistii cu asta vin, cu mesaje negative in care seamana frica: o sa ti se intample nu stiu ce peste "X" ani.Nu stie nimeni ce o sa se intample peste "X" ani, iar noi toti, oamenii de stiinta, vorbim despre fapte dovedite de studii clinice, despre ceea ce stim ca s-a intamplat. Si putem sa le spunem, din experienta altor boli, de la variola pana la rujeola, ca epidemiile pot fi controlate numai daca facem in mod proactiv izolare , identificarea bolnavilor, carantinare dupa nevoi si vaccinare.Sunt strategii epidemiologice validate in timp, de-a lungul deceniilor. Nu este nimic nou.In acest moment stim cum trebuie controlata distributia in comunitate si avem instrumentele necesare pentru a fi pusa si in practica".Parintii se intreaba daca nu cumva acest vaccin va influenta fertilitatea fetelor, ori va da autism sau chiar cancer. Doctorul Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals din Capitala, spune ca este un vaccin ca oricare altul "In primul rand, nu exista dovezi care sa arate ca aceste vaccinuri, indiferent de varsta, dau niste reactii sau efecte adverse la distanta. S-a discutat despre multe variante de vaccinuri, nu numai cel pentru SARS-CoV-2. Si, daca ne uitam la experienta concreta, acele lucruri despre care s-a vorbit de-a lungul timpului nu s-au concretizat.Cu atat mai mult nu ar avea de ce sa apara in urma vaccinului anti-COVID".Medicul spune ca ar trebui sa punem problema altfel: "de ce am nevoie sa ii vaccinez pe cei mici?""Ar fi trei explicatii.In primul rand ei sunt cei care interactioneaza foarte mult la scoala, la locul de joaca si atunci ei reprezinta vectori pentru cei din familie care au boli cronice sau pentru bunicii in varsta.In al doilea rand nu exista o garantie ca cei mici vor face neaparat o forma usoara sau vor fi asimptomatici. Spunem ca acest lucru se intampla cu mare probabilitate, insa nu avem garantia ca este asa. Mai ales ca exista situatii cand si cei mici pot avea afectiuni cronice, ca astm bronsic, sunt supraponderali etc.Apoi vorbim despre un vaccin care este comparabil cu alte vaccinuri care se fac la cei mici, ca cele pentru bolile copilariei, pentru meningococ, pentru gripa si asa mai departe. Pana la urma este inca un vaccin care protejeaza in conditiile in care vorbim inca de pandemie. Este un risc foarte mare de infectare, iar cei mici se pot infecta foarte usor", a mai spus medicul.Sambata, 15 mai, Dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a precizat ca Romania are si doze, si capacitatea logistica de a vaccina pe cei din aceasta categorie, in masura in care parintii isi vor da acordul, potrivit news.ro."Depinde foarte mult de momentul la care se acorda acea autorizare de punere pe piata. Sigur, avem o retea suficient de variata, in momentul de fata, de centre de vacinare, incat sa permitem accesul si vaccinarea tuturor celor care isi doresc sa se vaccineze din acea grupa de varsta.Mai mult sau mai putin, vorbim de circa 800.000 de copii care sunt in aceasta grupa de varsta 12-15 ani, avem suficiente doze, deci se poate asigura fara probleme vaccinarea lor in masura in care parintii inteleg importanta vaccinarii", a declarat Valeriu Gheorghita sambata, la Castelul Bran, unde participa, alaturi de o echipa mobila, la o companie de vaccinare a turistilor.Vineri, 14 mai, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a spus, intr-o declaratie de presa ca incurajeaza parintii sa-si vaccineze copiii, atunci cand acest lucru va fi posibil."Luam in calcul campanii de vaccinare oriunde vor avea succes. Voi discuta si cu ministrul Cimpeanu (ministrul Educatiei n.r), dar eu incurajez parintii sa aiba incredere si sa-si vaccineze copiii cand va fi posibil.Este realist sa ne asteptam la un val patru, dar acesta sa nu fie o povara pe sistemul medical. Severitatea acestui val patru depinde si de noi si cat de dornici suntem sa ne vaccinam. Deocamdata am solicitat spitalelor sa-si reduca numarul de paturi pentru pacienti Covid, dar daca va fi nevoie sa se revina rapid la acestea", a spus Mihaila.Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat, saptamana trecuta pentru News.ro ca specialistii care coordoneaza campania de vaccinare anti-Covid in Romania ar trebui sa demareze o campanie de informare pentru parinti, avand in vedere ca in aceasta vara ar putea incepe in Romania vaccinarea copiilor cu varsta intre 12 si 15 ani."Se discuta despre vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani. Daca asteptam sa demaram campania si nu o pregatim inca din acest moment, atunci nu o sa avem o campanie de succes, mai ales ca o sa fie vacanta, multi dintre copii vor fi plecati, asa ca, eu daca as fi in locul celor care coordoneaza aceasta campanie, as face demersuri astfel incat sa pot sa informez deja parintii, despre studiile aflate in derulare, despre faptul ca eficacitatea vaccinului este chiar mai mare in cazul copiilor decat in cazul adultilor, ca se apropie de suta la suta, ca nu sunt reactii adverse.Parintii trebuie sa stie ca vaccinul este sigur pentru copii. Trebuie deja sa ne gandim unde ii vaccinam pe acesti copii, cum ii vaccinam, la copii poate sa fie gandit un alt format, sunt foarte multe lucruri pe care am putea sa le facem astfel incat in momentul in care se decide inceperea acestei campanii de vaccinare si pentru copii, ea sa fie pregatita. Daca intai o incepem si apoi o pregatim, din nou o sa avem probleme destul de serioase", a declarat acesta.Pe de alta parte Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut, vineri, 14 mai, tarilor bogate sa reconsidere planurile de vaccinare a copiilor si, in schimb, sa doneze dozele de vaccinuri anit-COVID-19 catre schema COVAX pentru ajutorarea tarilor sarace.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a afirmat de asemenea ca al doilea an al pandemiei este mult mai mortal decat primul si ca situatia din India reprezinta o uriasa ingrijorare, informeaza Reuters.28.689 de adolescente din Romania, tara europeana cu cea mai mare mortalitate cauzata de cancerul de col uterin, s-au vaccinat impotriva virusului HPV, care provoaca boala, in ultimul an, arata datele obtinute de HotNews.ro Acum, campania adresata adolescentelor cu varsta intre 11 si 14 ani, inceputa in ianuarie 2020, pare sa mearga bine. In anul 2008 anul in care Romania, aflata printre primele tari care a incercat sa introduca vaccinul anti-HPV s-a dovedit un esec.Doar 2% dintre fetele eligibile au fost vaccinate.In 2020, eram tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare mortalitate cauzata de cancerul de col uterin si singura, in afara de Polonia, care nu aloca niciun ban pentru vaccinarea anti-HPV.Conform INSP (Institutul National pentru Sanatate Publica) Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la mortalitatea provocata de cancerul de col uterin (in jur de 2.000 de decese anual - echivalentul populatiei unei localitati din mediul rural ) si locul al doilea, dupa Bulgaria, la incidenta bolii (in tara noastra se inregistreaza peste 4.000 de noi cazuri in fiecare an).Cancerul de col uterin este pe locul al doilea, dupa cancerul mamar, in ceea ce priveste tipurile de cancer ce afecteaza femeile din Romania.In prezent, parintii care vor sa isi vaccineze fiicele adolescente cu varsta peste 15 ani impotriva virusului HPV si parintii de baieti au o singura optiune: sa cumpere vaccinul. O doza de vaccin costa in jur de 600 de lei. Daca pentru imunizarea fetelor cu varsta intre 11 si 14 ani sunt necesare doua doze la interval de 6 luni, dupa varsta de 14 ani trebuie administrate 3 doze.Virusul HPV (Human Papiloma Virus) este cea mai cunoscuta infectie virala cu transmitere exclusiv sexuala din lume, potrivit Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Victor Babes din Bucuresti. Aproape fiecare persoana activa din punct de vedere sexual intra, pe parcursul vietii, in contact cu cel putin una dintre tulpinile virusului HPV.