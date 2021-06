Cum s-a schimbat atitudinea marilor sefi ai BOR fata de pandemie. Mai 2021 versus martie 2020

Preotii, implicati in informarea credinciosilor

Concret, fata de anul trecut, cand BOR avea foarte putine pozitii publice legate de pandemie si cu atat mai putine legate de sustinerea vaccinarii, lucrurile s-au schimbat incepand cu lunile aprilie - mai 2021.Chiar si pana atunci, o data cu debutul campaniei de vaccinare anti COVID-19, cele mai multe mesaje publice, transmise pe retelele de socializare sau prin intermediul televiziunii, venite din partea fetelor bisericesti, au fost pro vaccinare, exceptiile fiind foarte putine.Iar in contextul in care vaccinarea anti COVID-19 se afla in faza in care focalizarea este pe mediul rural , unde preotii au o foarte mare influenta, pozitionarea BOR devine cu atat mai importanta.Imunizat in luna aprilie, Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, a transmis ca sustine cu toata convingerea implicarea preotilor in informarea credinciosilor cu privire la campania de imunizare. Astfel, a explicat Vasile Banescu, clericii le transmit credinciosilor mesaje despre vaccinare cuprinse intr-o brosura oficiala primita de toate cultele religioase la inceputul acestui an."Continutul acestei brosuri despre vaccin e cunoscut de preoti. Ei il comunica credinciosilor. Asa au fost rugati. Clericii pot transmite informatiile despre vaccinarea 'gratuita, sigura si voluntara' asa cum reies acestea dintr-un document asumat de cele mai inalte autoritati medicale din Romania si Europa. Este ceea ce pot face acum reprezentantii cultelor, care, fara exceptie, sunt favorabile vaccinarii", arata si un comunicat de presa al BOR.De asemenea, un mesaj puternic a fost transmis de Patriarhul Daniel cu prilejul slujbei oficiate de Paste , cand a vorbit pentru prima data despre criza medicala si despre responsabilitatea sanitara, punctand ca, daca vor sa ajunga la locurile sfinte din Israel, credinciosii ar trebui sa se vaccineze.Cel care se situeaza in tabara anti vaccin este IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Motivand ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19 din cauza unor alergii pe care le are, IPS Teodosie nu a sustinut nici ca biserica sa devina spatiu in care sa fie facuta vaccinarea credinciosilor."Biserica nu este anexa institutiilor sanitare. Sa nu amestecam lucrurile. Sunt destule cladiri unde se poate face vaccinare. Avem unde sa ne vaccinam, nu se cuvine in Catedrala Nationala sa facem vaccinare. Acolo e santier", a spus recent Teodosie, adaugand ca Preafericitul Daniel nu ar trebui sa fie implicat in campania de vaccinare.La inceput de 2021, IPS Casian, arhiepiscopul Dunarii de Jos, i-a indemnat pe oameni sa asculte de medici pentru ca, cu ajutorul acestora, vom putea iesi din izolare . "Nu am auzit medic care sa scoata moarte", a spus Casian.Un mesaj pro-vaccinare a transmis si Arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului, care a punctat deja ca se va vaccina impotriva noului coronavirus atunci cand va avea acest prilej, facand o recomandare similara si credinciosilor.Episcopul Husilor, Ignatie, depistat cu COVID-19 si internat anul trecut in Spitalul Elena Beldiman din Barlad a transmis de la bun inceput credinciosilor sa respecte cu strictete recomandarile autoritatilor din sistemul sanitar.