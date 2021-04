Romanii vor putea sa se vaccineze cu Johnson&Johnson. Care sunt temerile autoritatilor sanitare si ce efecte adverse ar putea avea

Doritorii prefera sa mai astepte

AstraZeneca si J&J reduc numarul de spitalizari

Ce spune Agentia Europeana a Medicamentului

Cu toate acestea, medicii se tem ca, data fiind controversa din jurul vaccinului , respectiv o serie de efecte adverse similare cu cele de la AstraZeneca, romanii vor fi destul de reticenti in a se imuniza cu acest produs."Nu putem sti cum va reactiona populatia la acest vaccin atata vreme cat a existat o informatie care, sigur, ii pune pe foarte multi pe ganduri. Noi, ca si medici , trebuie sa explicam ca, daca atat pentru vaccinul AstraZeneca, cat si pentru vaccinul Johnson and Johnson, Agentia Europeana a Medicamentului a apreciat ca beneficiile sunt mult superioare fata de riscuri, e bine ca populatia sa fie complianta si la administrarea acestor preparate vaccinale", a declarat pentru Ziare.com profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Potrivit epidemiologului, cel mai probabil ca si in cazul vaccinului produs de Johnson and Johnson va exista o consultare la nivel inalt, cum s-a intamplat si cu folosirea vaccinului AstraZeneca."Opinia mea e ca vaccinul e facil de administrat, e mai disponibil, mai ales pentru situatiile in care nu se poate asigura lantul de frig, cum se intampla in cazul celorlalte produse disponibile", a completat profesorul Doina Azoicai.Concret, vaccinul a fost supus in cursul zilei de ieri unei evaluari la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului, care a transmis ca vaccinul este sigur. Serul va fi cel mai probabil utilizat in centre drive, centre mobile si chiar si de medicii de familie, care vor da startul campaniei de vaccinare in cabinete incepand cu luna mai."In momentul in care apare o suspiciune de genul acesta, oamenii devin reticenti, sunt influentati de stiri. Am pacienti care abia asteptau sa vina Johnson and Johnson ca sa faca vaccinul intr-o singura doza. Toate discutiile care au existat legat de acest vaccin au facut ca doritorii sa prefere sa mai astepte si sa se imunzeze cu alt ser, chiar daca e in doua doze", a explicat medicul Daniela Stefanescu, vicepresedintele Asociatiei Medicilor de Familie din Bucuresti Ilfov (AMFB).In privinta efectelor adverse, medicul de familie Gindrovel Dumitra, seful Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF), spune ca e firesc ca ele sa fie similare cu cele ale vaccinului AstraZeneca. AstraZeneca este o victima a campaniei de informare si nu neaparat a proprietatii serului din punct de vedere biologic. Pentru ca in continuare, sase efecte adverse grave, la un numar de un milion de persoane, ramane acceptabil din punct de vedere al campaniei de imunizare pentru ca este un instrument care poate fi folosit in continuare si care poata sa duca la reducerea numarului de persoane care ajung in terapie intensiva respectiv reduce numarul de persoane care isi pierd viata. Oricare dintre vaccinuri poate fi victima unei campanii de comunicare care sa duca la ceea ce se intampla acum cu vaccinul AstraZeneca", a spus Gindrovel Dumitra.Aparitia unor afectiuni care asociaza tromboza si trombocitopenie a fost intalnita extrem de rar in cazul pacientilor vaccinati cu acest ser - au fost raportate 8 cazuri in SUA dupa 7 milioane de administrari, arata Agentia Europeana a Medicamentului."Aceste afectiuni au fost intalnite mai frecvent la persoane cu varsta sub 60 ani, majoritar femei, in primele 3 saptamani de la vaccinare.Pana la acest moment nu au fost identificati factori de risc care sa predispuna la aparitia acestor evenimente", arata sursa citata.Se recomanda contactarea de urgenta a medicului daca sunt constatate urmatoarele simptome in primele 3 saptamani de la vaccinare:- dificultati de respiratie;- durere in piept;- umflarea picioarelor;- durere abdominala puternica si persistenta;- dureri de cap persistente;- vedere incetosata;- pete mici de sange sub piele la distanta de locul administrarii vaccinului.