De ce nu se inghesuie farmaciile sa participe la campania de testare si cine va plati costurile. "Acest aspect nu a fost prevazut in ordinul de ministru"

Cine va plati costurile procesului de testare?

Ne putem testa in farmacia de la parterul blocului?

Ce conditii trebuie sa indeplineasca farmaciile pentru a testa antigen

Farmaciile nu sunt pregatite pentru vaccinarea anti-covid

Testarea rapida in farmacii pentru depistarea COVID-19 a fost aprobata luni, 10 mai, de Ministerul Sanatatii si se pune problema unei campanii de vaccinare care sa aiba loc in aceste unitati.Ministerul Sanatatii a anuntat ca 500.000 de teste antigen gratuite sunt disponibile in acest moment pentru farmaciile care vor sa participe la acest demers, aceste unitati "putand opta pentru desfasurarea activitatii de testare antigenica rapida pentru depistarea COVID-19 dupa obtinerea unui aviz temporar emis, in format electronic, de directiile de sanatate publica judetene, respectiv Directia de Sanatate Publica Bucuresti . Avizul este valabil sase luni, iar farmaciile pot solicita prelungiri succesive cu sase luni", conform unei precizari a institutiei.Insa din acest moment pana cand prima farmacie va putea testa anti-covid va dura chiar saptamani.Contactat de Ziare.com, Dumitru Lupuleasa, presedintele Colegiului National al Farmacistilor a precizat ca testarea nu se poate face chiar incepand de maine. Pe de o parte este vorba de intervalul de 10 zile lucratoare in care va fi organizata procedura de testare in baza unui protocol de colaborare intre Colegiul Farmacistilor din Romania si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, pe baza unei proceduri de instruire.Iar pe de alta parte trebuie avute in vedere si aspecte care tin de organizare. "Vom vedea care dintre cei doritori sa participe la acest demers au si pot sa organizeze un spatiu care sa nu interfereze cu circuitul obisnuit al farmaciei, care sa nu conduca la incalcarea altor reguli de buna practica farmaceutica", a precizat Dumitru Lupuleasa.Referitor la costurile procesului de testare, presedintele Colegiului National al Farmacistilor a mai spus ca "nu reiese foarte clar din continutul ordinului de ministru cum se recupereaza costurile legate de materialele de protectie, de distrugerea deseurilor care rezulta din acest proces, pentru ca nu se face vorbire despre acest lucru.Aceste aspecte trebuie discutate pentru ca nu ne dorim ca din ceva ce pare o intentie foarte buna sa iasa altceva pentru ca nu ne dorim".Ministerul Sanatatii a transmis o completare la informarea privind ordinul de ministru in care a precizat ca "pe test nu se percepe tarif, insa poate fi perceput un cost de catre farmacie pentru serviciu de testare. Nu exista un tarif maximal impus (ar fi fost anticoncurential, acest serviciu fiind astazi tarifat deja la liber de catre laboratoare).In cazul in care o farmacie nu mai are in stoc teste de la Ministerul Sanatatii, poate testa si cu teste achizitionate de farmacie contra cost de la distribuitori.Astfel, costul va include o suma care va contine atat pretul testului cat si cel legat de testare ".Insa presedintele Colegiului National al farmacistilor spune ca, "lucrul acesta ar fi fost util sa prins si in ordin. Intelegem ca nu poate fi avansata o suma, dar puteau sa spuna ca taxa sau costurile pentru acoperirea cheltuielilor lagate de echipamente de protectie si de distrugerea deseurilor vor fi astfel calculate astfel incat sa fie suportate de cel care isi face testarea respectiva, pentru ca cineva trebuie sa suporte totusi si aceasta parte".Dumitru Lupuleasa a mai aratat, referitor la ordinul de ministru privind testarea antigen, ca trebuie urmarite doua aspecte: "pe de o parte, daca testele vor fi primite gratuit de la Ministerul Sanatatii, sigur ca ele vor urma circuitul gratuit dar echipamentele de protectie necesare pentru a se implementa testarea respectiva trebuie suportate de cineva, de farmacii. Iar pentru distrugerea deseurilor biologice din acest proces de testare ar trebui sa rezulte un cos chiar daca, sa zicem, nu include si plata pe serviciul pe care il ofera farmacistul".Farmaciile oricum nu prea se inghesuie sa participe la acest demers. Un sondaj facut in urma cu o luna arata ca un procet de 20-30% din farmacii doreau sa se implice, restul nu. "Nu neaparat ca nu si-ar dori dar raman in espectativa pentru ca este vorba de o perioada limitata, de sase luni de zile, si atunci lucrurile legate de organizarea spatiului ar insemna o cheltuiala in plus cre ar trebui suportata de farmacie", a mai aratat presedintele Colegiului Farmacistilor."Este vorba despre farmacii care au suprafete mai generoase si care pot sa organizeze un spatiu separat pentru astfel de testare, insa nu vor fi foarte multe care pot sa indeplineasca aceste criterii. Ar mai fi o solutie si anume posibilitatea de a organiza in exteriorul farmaciei, pe domeniul public, un cort care sa indeplineasca conditiile de suprafata si de circuit. Si in strainatate se face testare in acest mod.In strainatate mai exista si modalitatea in care se face prelevarea la un anumit geam, adica farmacistul sta in interior, iar cel care se testeaza, in exterior. Vom vedea cum se va desfasura. Pana nu vor aparea primii doritori care sa indeplineasca toate conditiile impuse de ordin, est edoar o discutie la nivel teoretic", a mai precizat presedintele Colegiului Farmacistilor.Ministerul Sanatatii a mai transmis ca numarul de teste per farmacie se stabileste in functie de numarul farmaciilor inscrise dintr-o localitate. "Daca intr-o localitate se va inscrie o singura farmacie, va primi mai multe teste comparativ cu o alta dintr-o localitate in care s-au inscris mai multe farmacii. Numarul testelor primite de farmacii se va stabili dupa finalizarea protocolului de instruire si avizarea farmaciilor de catre DSP-uri", a mai asrata MS.In ordinul de ministrul privind testarea in farmacii se stipuleaza ca, in urma efectuarii testarii, aceste unitati emit un buletin de testare, semnat electronic, pe care il comunica persoanei testate. De asemenea, au obligatia de a raporta catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv Directia de Sanatate Publica Bucuresti, rezultatele tuturor testelor efectuate si situatia stocurilor.In privinta organizarii zonei de testare, ordinul prevede ca aceasta sa fie pe o suprafata delimitata, destinata exclusiv procesului de testare, si care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este amplasata intr-un perimetru care poate fi aerisit corespunzator prin deschiderea unei ferestre sau prin utilizarea unui alt sistem de ventilatie care asigura un schimb de aer interior/exterior si filtrare, este dotata cu masa de lucru placata cu materiale lavabile usor de curatat si dezinfectat, scaun, recipiente pentru colectarea deseurilor medicale rezultate din activitatea de testare si are o suprafata de minimum 4 metri patrati utili, delimitata de spatiul oficinei.Totodata, circuitul persoanelor care se testeaza trebuie sa fie delimitat prin marcaje si/sau paravane de cel al circuitului normal pentru clientii farmaciei. De asemenea, farmaciile isi pot organiza zona destinata activitatii de testare si prin amplasarea, in imediata vecinatate, a unor corturi sau cabine de testare, izolate, care vor indeplini conditiile mentionate anterior si cu respectarea prevederilor legale aplicabile in ceea ce priveste ocuparea domeniului public.Personalul implicat in activitatea de testare va purta obligatoriu echipament de protectie compus din masca chirurgicala/FFP2/FFP3, viziera sau ochelari de protectie, manusi de examinare de unica folosinta, halat de unica folosinta."Testarea are un rol esential in limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Utilizarea corecta a testelor rapide, in numar mare si asigurand un timp scurt intre cerere si acces la testare, ceea ce inseamna implicit un rezultat rapid, are un rol semnificativ in reducerea raspandirii virusului. Prin aceste reglementari, persoanele care au suspiciuni sau simptome vor putea sa-si faca testul rapid intr-un mod accesibil si sigur", a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila.Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial.Vicepremierul Dan Barna a anuntat luni seara, la Digi24 , ca in curand va fi posibila vaccinarea si in farmacii."Chiar astazi am vorbit cu colega mea Ioana Mihaila sa demareze demersurile pentru a avea o ordonanta si legislatie pe ceea ce inseamna si vaccinarea in farmacii. Ar fi pasul urmator, si mai important, pentru ca bun, avem vaccinarea prin medicii de familie - e o linie, ne asteptam sa genereze niste rezultate bune. In masura in care vom reusi, si speram ca intr-un termen cat mai scurt, poate in doua saptamani, trei saptamani, vom reusi sa avem vaccinarea si in farmacii", a anuntat Dan Barna."De fapt, si farmacia e tot un fel de nucleu pentru comunitate. Fiecare farmacie are blocurile din jur sau strazile din jur si oamenii vin, vorbesc cu farmacista, deci in momentul in care ducem vaccinul si acolo, va creste din nou numarul de persoane. E o alta directie pe care o avem in vedere", a spus Dan Barna.El a precizat ca nu in toate farmaciile se va putea face vaccinare, dar "sunt multe farmacii care erau pregatite cu vaccinul antigripal".Pe de alta parte, farmacistii spun ca nu au un ordin care sa prevada vaccinarea in farmacii."Prin Ordonanta de Urgenta de acum doua luni s-a modificat Legea farmaciei referitor la activitatea care se poate desfasura si s-a adaugat masurarea parametrilor biologici, teste de diagnostic si vaccinarea, dar in baza unui ordin al ministrului Sanatatii. Acum este vorba despre ordinul care stabileste modalitatea in care se face testarea rapida in vederea satbilirii infectiei cu SARS-CoV-2", a precizat Anca Crupariu, purtatorul de cuvant al Colegiului National al Farmacistilor.Insa, presedintele CNF, Dumitru Lupuleasa, spune ca farmaciile "nu sunt pregatite in acest moment pentru vaccinare.S-a incercat acum vreo jumatate de an o pregatire pentru eventuala vaccinare gripala si nu s-a concretizat. Sigur, nu este imposibil. In foarte multe tari, in farmacii se realizeaza vaccinare si gripala si covid-19, dar deocamdata, in Romania nu suntem pregatiti pentru asa ceva.Eu cred insa ca, in ceea ce privest evaccinarea, camapaniile, maratoanele, care sunt acum vor conduce la rezultate foarte bune".Intrebat cine va administra vaccinul in farmacie, Dan Barna a spus ca unul dintre angajatii farmaciei care are pregatire in acest sens. "Erau prevazute linii de vaccinare pentru vaccin antigripal.Aceeasi logica este gandita si aici. Sunt farmacii care au fluxuri pregatite pentru vaccinare, adica au personal calificat sa faca lucrul acesta", a precizat Dan Barna.In urma maratonului din Bucuresti, din weekedn-ul trecut, peste 20.000 de oameni au fost vaccinati anti-covid cu serul de la Pfizer.