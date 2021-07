Dan Barna insistă pe restricțiile pentru cei nevaccinați: Nu există un drept al omului de a-i infecta pe ceilalţi

"Nu e o chestiune de restricţii pentru nevaccinaţi. Este o chestiune foarte simplă - şi o să continuu să fiu pe poziţia pe care o am de o perioadă - am sperat cu toţii că valul patru nu va mai veni , că am scăpat de pandemie. Uitându-ne la ce se întâmplă acum la ţările din jur (...) s-a constatat că 97% din cei infectaţi cu virusul Delta sunt persoane nevaccinate. Iar din cei 3% care, vaccinaţi fiind, au contractat totuşi virusul au avut simptome foarte uşoare, aproape neglijabile şi nu au pus niciun fel de presiune pe sistemul de sănătate. De aici, concluzia este una singură: ori înţelegem cât de important e să ne vaccinăm - şi aici e dreptul fiecărui cetăţean să decidă, spun asta foarte clar, că am văzut că este interpretat în diverse feluri - (..) alternativa sunt aceste măsuri de prevenţie”, a declarat Dan Barna , joi seară, la Digi 24.Vicepremierul a adăugat că "crede" în măsuri precum cea de a permite accesul la mall, în week-end, doar pentru persoanele vaccinate."E mult mai logic să faci un program de acces în aceste zone neesenţiale, nu vorbim de zone esenţiale, unde clar toată lumea trebuie să poată să meargă, dar în zone neesenţiale mai degrabă faci un program de acces limitat astfel încât să nu ai buluc de populaţie, cum se întâmplă în week-end într-un astfel de spaţiu şi să-ţi crească incidenţa astfel încât să trebuiască să luăm măsuri de prevenţie mult mai dure”, a argumentat Barna.El a adăugat că "nu există un drept al omului de a-i infecta pe ceilalţi”."E o chestiune de opţiune a comunităţii, pentru că nu există un drept al omului în a-i infecta pe ceilalţi, pentru că aici deseori se verbalizează: dom-le, e dreptul meu să fac orice. Este dreptul tău să faci orice, în măsura în care nu afectezi sănătatea comunităţii. De asta spun: astfel de măsuri de prevenţie şi de protecţie exact a celor nevaccinaţi, pentru că ei sunt vulnerabili, (...) singura variantă este aceasta a vaccinării”, a subliniat Dan Barna.