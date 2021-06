Danemarca profita de dezinteresul romanilor pentru vaccinare si cumpara peste un milion de doze Pfizer. "Ne putem imuniza mai rapid"

Conform unui comunicat, Romania a vrut sa vanda surplusul de doze deoarece cererea de vaccinuri in randul populatiei sale este scazuta in acest moment, a declarat ministrul danez al Sanatatii, Magnus Heunicke, potrivit agentiei citate.Institutul Serum a precizat ca primele livrari ar putea ajunge in aceasta saptamana."Cu dozele cumparate din Romania, mai multi danezi se pot vaccina mai rapid", a spus Heunicke, precizand ca este un lucru extrem de important in contextul raspandirii variantei Delta a virusului, mai contagioasa. Premierul Florin Citu a precizat luni, 28 iunie, ca Romania vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze.El a fost intrebat cu privire la dozele de vaccin anti-COVID-19 care urmeaza sa expire."Avem aceste statistici. O parte dintre doze au fost exportate. Nu dintre cele care urmau sa expire acum pe 30, poate si din cele care urmau sa expire acum pe 30, dar exista o analiza a tuturor, avem un contact cu mai multe tari pentru a exporta, pentru a dona. In fiecare zi primim cereri. Stiti foarte bine ca in Danemarca o sa trimitem mai multe. In Danemarca vindem. Vindem in mai multe tari. Cred ca un milion de doze in Danemarca. Ministerul Sanatatii are toate cifrele", a spus Citu.Ministerul Sanatatii a pus la punct in urma cu doua saptamani actul normativ prin intermediul caruia vor putea fi vandute dozele de vaccin anti COVID-19 pe care Romania nu le-a folosit.De asemenea, cantitatea de vaccin pe care tara noastra o va primi in luna iunie este mult sub ceea ce era estimat. Mai precis, din sapte milioane de doze au fost solicitate doar doua milioane de doze de vaccin, pe fondul interesului tot mai scazut al populatiei de a se imuniza impotriva noului coronavirus