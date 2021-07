Marile orașe din țară, ferite de valul patru? "Acolo s-a atins nivelul imunității de grup". Când apar riscurile

Vaccinarea în mediul rural

"În acest moment, în marile orașe din România suntem la nivelul imunității de grup . Chiar dacă definiția imunității de grup s-a schimbat și presupune imunitatea obținută prin vaccinare, dacă ne gândim la imunitatea obținută prin vaccinare plus imunitatea obținută prin boală e clar că ajungem la un procent semnificativ din populația marilor orașe", a explicat pentru Ziare.com medicul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.Imunitatea de grup dobândită prin vaccinare și trecerea prin boală sunt principalele explicații pentru numărul redus de cazuri noi de coronavirus pe care îl înregistrează România în ultimele săptămâni."Conform studiilor, patru din cinci cazuri de COVID-19 diagnosticate provin din mediul urban. Cu alte cuvinte, marile aglomerații sunt cele care au contribuit cu cel mai mare număr de cazuri. De pildă, Bucureștiul și Ilfovul au dat peste 20% din numărul total de cazuri de COVID înregistrate. Prin urmare, e clar că există o imunitate dobândită ca urmare a infectării atât de cei care au fost prinși în statistici cât și de cei care au stat acasă și au fost asimptomatici", a completat Marius Geantă."Sunt 500 de locuri lipsă de medici , nu are cine să îi consilieze. Acum trebuie mers cu caravană în mediul rural, și să fie scoși din amorțeală cei de la Consiliul Local. Faptul că sunt procente mari în aglomerări urbane cum e Bucureștiul nu ne ajută la numărul total. Oamenii circulă. Toată lumea știe că România e jumătate rurală", a declarat pentru Ziare.com și medicul de familie Sandra Alexiu, șefa Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov.Un studiu publicat azi arată că imunitatea dobândită prin boală durează nouă luni, în timp ce cea obținută prin vaccinare durează undeva la 11 luni. În România s-a administrat cel mai mult vaccinul Pfizer/BioNTech, care împreună cu Moderna oferă o protecție ridicată și față de tulpina Delta."În mediul rural mobilitatea e net mai redusă. La urma urmei, în zonele rurale, exceptând biserica , nu sunt atât de multe locuri de socializare cum sunt în marile orașe", punctează Marius Geantă.Referitor la faptul că dacă România înregistra 40 de cazuri în urmă cu trei zile iar bilanțul a arătat o dublare a numărului de cazuri de COVID de la o zi la alta, Marius Geantă spune că puținele restricții din prezent și mobilitatea contribuie la o pantă ascendentă a cazurilor de îmbolnăvire.Totuși, țara noastră, unde rata imunizării la nivel național este de 30%, nu se apropie de țări precum Marea Britanie la numărul de cazuri nou depistate."O dată vorbim de conectarea Marii Britanii cu India. Ei au importat foarte repede cazurile cu Delta. A doua explicație ține de tipul de vaccin folosit. AstraZeneca protejează considerabil mai puțin comparativ cu celelalte. În al treilea rând, din cei vaccinați, un număr semnificativ aveau o singură doză administrată. Al treilea element ține de eliminarea restricțiilor. În momentul în care Marea Britanie și-a eliminat restricțiile și tinerii au început să circule, a crescut numărul de cazuri", a punctat Marius Geantă.Conform acestuia, numărul de cazuri va crește și în România, dar valul patru își va face simțită prezența după luna septembrie. Ceea ce ar putea schimba considerabil intensitatea acestuia e dinamica din teren, apreciază medicul."Numărul de cazuri va crește. Eu mă aștept să avem un val patru mai mic, asta dacă nu se întâmplă ceva neașteptat, respectiv o mobilitate a persoanelor din orașele mici și din mediul rural. Sau să circule o altă variantă a virusului care să se transmite și repede și să scape de sub protecția oferită de vaccinare", a completat Marius Geantă. Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, a declarat că în România sunt 4,7 milioane de persoane cu schema completă de vaccin împotriva SARS CoV-2, ceea ce ste un mare avantaj, comparativ cu alte state care au prelungit intervalul dintre cele două doze, în contextul apariţiei variantei virale Delta. Cu toate acestea, Gheorghiţă recunoaşte că acoperirea vaccinală nu este suficientă.”În momentul de faţă vorbim de peste 4,9 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză, peste 4,7 milioane de persoane vaccinate cu schemă completă, ceea ce este un mare avantaj, spre deosebire de celelalte ţări care au decis să prelungească intervalul dintre cele două doze şi vedem, în perspectiva acestei variante virale Delta, cât de importantă este vacinarea cu schemă completă, pentru a ne proteja pentru riscul de spitalizare şi deces.Suntem la 7 luni de la debutul campaniei de vaccinare, dacă ne uităm la valori absolute, dacă ne uităm la valori de acoperire vaccinală, nu este suficientă faţă de imunitatea colectivă propusă de peste 70%, însă eforturile noastre vor fi susţinute în perioada următoare şi în ceea ce priveşte partea logistică, partea organizatorică şi în ceea ce priveşte partea de comunicare şi de informare”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, miercuri seară.