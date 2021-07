Vaccinarea medicilor anti-COVID ar putea deveni obligatorie. "Medicul, dacă nu e vaccinat, poate fi un vector de transmitere al bolii”

Abia acum se face o situație a vaccinaților din spitale

Cadrele medicale vor o campanie de informare țintită

Modelul din Statele Unite ale Americii

Cât și ce permite Constituția

Obligativitate și excepții

Cum stăm la vaccinarea în populația generală

Concret, în momentul de față se lucrează la un act normativ prin care personalul medical din spitale ar putea fi obligat să se vaccineze pentru a putea continua să profeseze în spital . Dacă trei sferturi din medicii și asistenții medicali care își desfăsoară activitatea în Marea Britanie sunt vaccinați cu ambele doze de vaccin anti COVID-19, România nu dispune de date concrete în acest sens.Se estimează însă că undeva la 50% - 60% din personalul medical de la noi din țară s-a imunizat anti COVID-19."Contrar procentului care s-a vehiculat de către stat de-abia acum se contabilizează personalul care e vaccinat. Unitățile sanitare fac o situație a personalului care a fost vaccinat, care nu e vaccinat, verifică cu câte doze s-a făcut imunizarea. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că deja sunt state din Uniunea Europeană care au recurs la această obligativitate. Cert e că în niciun caz nu există un procent de 90% vaccinați în randul medicilor și asistenților medicali", a explicat pentru Ziare.com Liliana Celmare, co-președintele Federației Solidaritatea Sanitară. Sindicalista afirmă că obligativitatea vaccinării și, de asemenea, obligativitatea testării PCR pe proprii bani, de către medicii sau asistenții medicali care nu vor să se vaccineze, a stârnit nemulțumire în rândul personalului sanitar de la noi. De ce s-a ajuns aici? Lipsa de încredere în instituțiile statului ar fi un motiv, completează Liliana Celmare. Lipsa unei campanii de informare destinată cadrelor medicale ar fi un al doilea motiv."Noi pledăm pentru o campanie strict pe grupul țintă reprezentat de personalul medical pentru că, spre deosebire de restul populației, personalul medical are și niște cunoștințe medicale. Din cauza asta, ne dorim o campanie oarecum personalizată. Nu vreau să ajungem în situația în care cadrele medicale să nu poată profesa pe motiv că nu sunt vaccinate", a declarat co-președintele Federației Solidaritatea Sanitară.O astfel de situație nu este neîntâlnită în Uniunea Europeană. De pildă, în Italia, unde cadrele medicale sunt obligate să se vaccineze împotriva COVID-19, 177 de lucrători în domeniul medical, între care 46 de asistente medicale, au fost suspendați din câmpul muncii, fiind notificați de angajator că nu mai pot profesa pe motiv că nu s-au vaccinat anti COVID."Eu, personal, nu am absolut nimic împotriva obligativității. Până la urmă, noi alegem să lucrăm într-un loc. Angajatorul pune condiția, daca nu ne convine, putem pleca în altă parte. Așa se procedează în Statele Unite ale Americii. Acolo nimeni nu discută despre acest subiect. Atâta timp cât prezența noastră în spital trebuie să fie în maximă siguranță pentru pacient, noi trebuie să facem totul în această direcție. Că testăm, că obligăm personalul să se vaccineze, nu pot să spun care e cea mai bună atitudine. Dar ceva trebuie făcut, cu certitudine", a explicat pentru Ziare.com profesorul Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România.Cel mai recent studiu arată că printre motivele pentru care medicii români aleg să nu se vaccineze ar fi și lipsa de informații clare legate de vaccinul care folosește o tehnologie noua, respectiv ARN Mesagerul."E imposibil să ceri unui personal medical care refuza vaccinarea să devina un consultant în rândul populației care să recomande vaccinarea. Trebuie luate masuri prin schimbarea legii, deoarece Constituția permite. Pot obliga anumite categorii de populație să se vaccineze", a arătat un expert în politici de sănătate pentru Ziare.com.Problema majoră o reprezintă însă medicii care nu cred în vaccin. Cel mai recent caz apărut în opinia publică e cel al medicului Răzvan Constantinescu, suspendat din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iași, în urma remarcilor sale legate de pandemia de COVID-19. Medicul este, de asemenea, anchetat disciplinar de Colegiul Medicilor din România."Eu nu cunosc nicio persoană care să nu vrea sa se imunizeze. Medicii au capacitatea de a înțelege lucrurile mult mai bine decât omul obișnuit însă, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Avem medici care cred în tot felul de conspirații sau care, pur și simplu, nu cred în virus", completează profesorul Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România.Alte cadre medicale care refuză vaccinarea consideră că vaccinul este un experiment genetic, că toată campania de vaccinare este o manipulare ordinară sau că imunizarea nu e necesară pentru majoritatea populației.Studiul mai notează că reacțiile adverse pe care le consideră grave sau faptul că au trecut deja prin infecția cu coronavirus sunt alte cauze pentru care lucrătorii medicali refuză imunizarea împotriva noului coronavirus. Unele cadre medicale consideră că un vaccin apărut peste noapte nu îi poate convinge să se vaccineze și declară că vor ajunge să se vaccineze atunci când vor ajunge la concluzia "că merită"."Esențial este să vedem de ce nu este vaccinat cadrul medical. E posibil să aibă o patologie pentru care e contraindicată vaccinarea, e posibil să fi trecut prin boală, și să aibă anticorpi. Obligativitatea e la nivel macro, dar trebuie să vedem și excepțiile. Nu a ajuns nicio țară la un procent aproape de 100% a cadrelor medicale vaccinate. Dacă s-ar fi ajuns la un procent așa mare nu s-ar fi instituit obligativitatea vaccinării", mai spune Liliana Celmare, co-presedintele Federației Solidaritatea Sanitară.România ocupă ultimele locuri la nivel european din perspectiva imunizării cu cele două doze. Daca cele mai multe state europene au un procent de vaccinare între 60% și 90% din populație, cu cel puțin prima doză, România are 30% din adulți vaccinați, arată datele Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.Peste 236 de milioane de europeni au fost vaccinați cel puțin cu prima doză, reprezentând 63,8% din populația adultă din Europa. Peste 163 de milioane sunt vaccinați cu schema completă. În România, 29% din populația adultă e vaccinată cu schema completă.Recent, Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat țărilor europene să accelereze campania de vaccinare în contextul în care tulpina Delta provoacă tot mai multe cazuri de noi îmbolnăviri pe teritoriul Uniunii Europene."Medicul, daca nu e vaccinat, poate fi un vector de transmitere al bolii. Lucrând într-un spital, fiind nevaccinat, pui pacientul în pericol", conchide Felicia Buruiană, medic român în UK, stat în care medicii au înțeles nevoia de a se imuniza anti COVID-19.