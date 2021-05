Dezinteres fata de vaccinare, la Piatra Neamt. Mai putin de 300 de persoane s-au imunizat la centrul drive-thru deschis in weekend

In cursul zilei de sambata, aproximativ 120 de persoane s-au prezentat la centrul drive-thru deschis in Piatra Neamt, in timp ce duminica, pana la ora 17 00, la acelasi centru au fost vaccinate 145 de persoane, a declarat pentru News.ro prefectul judetului Neamt, George Lazar.Conform datelor furnizate de acesta, sambata, la centrul drive-thru deschis la Roman au fost imunizate 154 de persoane, numarul celor care s-au vaccinat duminica inainte de ora 17:00 la acest centru fiind de 236.Primele centre de vaccinare de tip drive-thru din judetul Neamt s-au deschis sambata, in Piatra Neamt - parcarea Shopping City Piatra Neamt din Bd-ul Decebal, Nr. 79 si in Roman - parcarea Roman Value Centre din str. Mihai Viteazu."Sunt organizate patru fluxuri de vaccinare, unde va puteti vaccina in masina, fara sa fie nevoie de programare. Centrele vor functiona in week-end-uri, intre orele 09.00-21.00, iar pentru vaccinare va fi folosit produsul Pfizer. Puteti veni cu masina personala, cu motocicleta, cu taxi-ul sau cu mijloace de transport in comun cu capacitate maxima de patru persoane", le-a transmis Directien de Sanatate Neamt celor care doresc sa se vaccineze.In cele mai multe localitati, astfel de initiative au reprezentat un succes, numarul celor care au dorit sa se vaccineze fiind de ordinul miilor.