Interzicerea accesului în restaurante a persoanelor nevaccinate, o discriminare îndreptățită? Valeriu Gheorghită: Vă dau un exemplu, fumatul

O persoană infectată cu varianta Delta poate infecta alte 9 persoane

„Pe mine mă interesează și cred că e foarte importantă sănătatea și siguranța oamenilor care participă la anumite evenimente. Este regretabil să mergi într-un anumit loc și să pleci bolnav, să te infectezi. Nimeni nu-și dorește așa ceva, e greu de anticipat care va fi evoluția bolii, or mie mi se pare că trebuie să fim responsabili și să înțelegem realitatea în care ne aflăm, și anume: atât timp cât eu risc să infectez alte persoane în jurul meu, cred că pot să fiu un pic mai responsabil și să mă gândesc de două ori înainte să critic cumva asemenea măsuri”, a arătat Valeriu Gheorghiță.„Vă dau un exemplu foarte simplu: fumatul în spațiile comune închise. Am putea să spunem la fel: De ce să nu fumezi cu cei nefumători? Care e problema? Eu am dreptul să fumez și să-i expun și pe ceilalți nefumători! Este la fel, din acest punct de vedere. Lucrurile trebuie privite foarte clar și foarte logic: persoanele care nu vor să se vaccineze, care nu vor să efectueze un test sau care n-au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2, altfel, persoane vulnerabile, la risc să se infecteze și implicit să transmită boala celor din jur, evident că în situația respectivă trebuie încadrate în aceste criterii.Trebuie încadrate aceste situații atunci când există aglomerări populaționale. Și aici, iarăși revin la contextul cu fumatul: această restricție bineînțeles că i-a vizat pe fumători și atunci trebuie să fie un spațiu separat, bine ventilat, să nu-i expui pe cei nefumători, pentru că realmente vorbim de sănătatea publică, de sănătatea celor din jurul nostru. Este fix același principiu care se aplică și în situația actuală”, a spus medicul Valeriu Gheorghiță vineri seară la Digi24.„Nu văd de ce (să fie discriminatorie - n.r.). Nu vorbim de o boală care nu este transmisibilă, nu vorbim de diabet, de tensiune, unde fiecare e responsabil: mănâncă, dacă vrea, sărat, mănâncă dacă are diabet, fiecare face ce crede cu sănătatea lui, pentru că nu-i influențează pe cei din jur. Dar atât timp cât vorbim de o boală contagioasă și tu poți să infectezi - repet, în cazul infecției cu varianta Delta, alte nouă persoane, este evident că nu e în regulă.Bun, și ne punem întrebarea: dar sunt persoane vaccinate în jurul meu! Da, dar evident că dacă sunt persoane multe nevaccinate și tu intri în contact cu ele, poți să transmiți această infecție foarte ușor, pentru că dacă ar fi numai persoane vaccinate, chiar dacă una-două-trei dintre ele sunt pozitive, riscul să dea la ceilalți este mult mai mic și riscul să dezvolte forme grave și să ajungă la spital este iarăși foarte mic. Pentru că altfel, ipotetic, dacă am fi sută la sută dintre noi vaccinați, nu s-ar mai justifica nicio măsură cu caracter restrictiv”, a explicat Valeriu Gheorghiță.