Incepe editia a II-a a Maratonului Vaccinarii Bucuresti. Cei vaccinati acum trei saptamani pot veni pentru rapel

Editia a II-a a Maratonului Vaccinarii Bucuresti va incepe vineri, 28 mai, la ora 16,00, si se va incheia luni, 31 mai, ora 8,00.Potrivit unui comunicat de presa al organizatorilor, sunt asteptati la maraton atat cei care au primit prima doza la Maratonul Vaccinarii Bucuresti - editia I, ce a avut loc in perioada 7 - 10 mai, si care trebuie sa faca rapelul, cat si cei care doresc sa faca acum prima doza, urmand ca rapelul sa il faca, dupa trei saptamani, la oricare dintre centrele de vaccinare unde sunt locuri disponibile.Una dintre noutatile aduse de aceasta editie a Maratonului Vaccinarii Bucuresti o reprezinta posibilitatea imunizarii, la Sala Palatului, cu vaccinul Johnson&Johnson, ser ce se administreaza intr-o singura doza. In acest sens, au fost pregatite circuite separate, destinate exclusiv imunizarii cu acest ser.In cele doua centre de vaccinare - Sala Palatului si Biblioteca Nationala a Romaniei - vor fi amenajate in total 50 de fluxuri de vaccinare: 35 la Sala Palatului si 15 la Biblioteca Nationala."Tinand cont de experienta acumulata la editia anterioara, vom incerca sa eficientizam si mai mult procesul de vaccinare. Astfel, am crescut numarul de fluxuri de vaccinare de la Biblioteca Nationala a Romaniei, pentru a veni in intampinarea cererii mari pe care am constat-o la prima editie a Maratonului Vaccinarii - Editia Bucuresti.De asemenea, ca o noutate absoluta, am decis sa le oferim si celor care doresc imunizarea cu un vaccin intr-o singura doza posibilitatea de a alege vaccinarea cu serul Johnson&Johnson, pentru care nu este nevoie de rapel. Fiecare om vaccinat inseamna un pas mai aproape de normalitate.Timp de 3 zile ii asteptam, la orice ora din zi si din noapte, pe toti cei care doresc sa se vaccineze la Maratonul Vaccinarii Bucuresti, editia a II-a, fie ca este vorba rapel, prima doza sau singura doza", a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", citat in comunicatul de presa.Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19, col. dr. Valeriu Gheorghita , a subliniat importanta implicarii in aceasta campanie a specialistilor de la "Carol Davila"."Este un gest de responsabilitate, de solidaritate si de grija fata de nevoia fiecarui om, printr-o implicare voluntara a intregului corp medical si academic al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti. Societatea romaneasca are nevoie de asemenea demersuri care vin sa confirme dorinta de a ajunge la normalitatea care ne-a lipsit atat de mult. Mesajul provaccinare transmis de cea mai inalta institutie medicala din Romania are un rol important de recastigare a increderii oamenilor in actul medical si in medicina in general", a subliniat Valeriu Gheorghita, potrivit aceluiasi comunicat.Maratonul Vaccinarii Bucuresti, editia a II-a, este organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, in parteneriat cu Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - Filiala Municipiului Bucuresti, Societatea Studentilor la Medicina Bucuresti si Societatea Multidisciplinara a Medicilor Rezidenti, cu sprijinul Primariei Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea Impotriva COVID-19 (CNCAV) si al Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva (SRATI).La prima etapa a Maratonului Vaccinarii Bucuresti, desfasurata in perioada 7-10 mai 2021, s-au vaccinat 20.360 de persoane.La eveniment, printre voluntarii care au vaccinat s-a numarat si coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, Dr. Radu Tincu de la Spitalul Floreasca, Alida Moise de la Spitalul Gerota si alti medici cunoscuti.Evenimentul a fost organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila". A inceput vineri la ora 16.00 si s-a incheiat luni dimineata la ora 8.00.