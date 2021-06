Boc: Untold reprezinta victoria asupra pandemiei, victoria simbolica a noii normalitati asupra pandemiei

Emil Boc a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa la Zalau, cum va atrage turistii la Untold, avand in vedere ca in acelasi timp este anuntat un festival la Bucuresti si a afirmat: "Untold reprezinta victoria asupra pandemiei, victoria simbolica a noii normalitati asupra pandemiei. Am inteles ca doar in prima zi s-au vandut peste 10.000 de bilete pentru Untold. Sunt convins ca va fi o editie de succes asa cum au fost si celelalte".Primarul a mentionat ca sunt binevenite cat mai multe evenimente de calitate."Viziunea noastra nu este ca altele sa nu existe, dimpotriva sa existe si la Bucuresti, si la Constanta (...) Avem nevoie de evenimnte de calitate in toata tara", a mai declarat primarul din Cluj-Napoca."Untold a reutit sa-si creeze acest brand pornind de la Capitala Culturala a Tineretului, in 2015, si am reusit sa ridicam stacheta in fiecare an. Daca putem, mergem la amandoua, dar participarea la fiecare dintre ele trece prin vaccinare", a adaugat Emil Boc.Acesta a mentionat ca participarea la orice festival este conditionata de vaccinare: "Drumul sigur spre festival trece prin vaccinare". Editia de anul acesta a festivalului Untold va avea loc la Cluj-Napoca in luna septembrie.