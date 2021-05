Valeriu Gheorghita: In Romania, sunt aproape 4,3 milioane de persoane vaccinate cu cel putin o doza

"In ceea ce priveste derularea campaniei de vaccinare, suntem la mai bine de 5 luni de la momentul in care a debutat campania de vaccinare in Romania, sunt aproape 4,3 milioane de persoane vaccinate cu cel putin o doza, ceea ce inseamna circa 840.000 - 850.000 persoane vaccinate in fiecare luna cu cel putin o doza. Este greu de exprimat daca este mult, daca este putin, insa pot sa va garantez ca impreuna cu echipa mea am facut tot ceea ce tine de noi pentru buna desfasurare a campaniei de vaccinare. Tot ceea ce a fost si este prevazut in strategia de vaccinare, atat in etapa unu, a doua si a treia, modalitatea de organizare a centrelor de vaccinare, centre fixe, centre de tip drive thru, centre mobile de vaccinare, echipe mobile, vaccinarea in cabinetele de medicina de familie, in unitatile sanitare, toate aceste lucruri astazi sunt in plina desfasurare. Mai mult, faptul ca la nivel national se organizeaza aceste evenimente de tip maraton de vaccinare cred ca au amplificat ideea si dorinta de a ne vaccina", a declarat, sambata, Valeriu Gheorghita.Gheorghita a precizat ca si alte tari au adoptat modelul Maratonului Vaccinarii, el dand exemplu Republica Moldova.Coordonatorul camoaniei nationale de vaccinare a adaugat ca reusita campaniei de vaccinare se muta la nivel local."Reusita campaniei de vaccinare se muta din zona centrala a coordonarii la nivel local, la nivelul fiecarui judet unde exista o implicare extrem de importanta a autoritatilor locale. Fiecare gaseste o serie de modalitati, locatii de a desfasura activitatea de vaccinare in asa fel incat fiecare dintre noi sa isi gaseasca vaccinul in momentul potrivit cand doresc sa se vaccineze", a precizat Gheorghita.Medicul Valeriu Gheorghita a vorbit si despre scaderea numarului de persoane care se prezinta la vaccinare."Desi in ultimele saptamani am inregistrat o scadere a numarului de persoane care au fost vaccinate cu prima doza, acest lucru nu se coreleaza cu scaderea intentiei de vaccinare. Este, pur si simplu, nevoie de a aduce vaccinul mai aproape de beneficiari, mai aproape de cei care isi doresc sa se vaccineze, dar pentru care procesul efectiv de vaccinare nu a fost inca suficient de potrivit cu programul fiecaruia dintre noi. De asemenea, suntem tot mai aproape de segmentul de populatie ezitant, dar care este preocupat de dorinta de vaccinare si cred ca printr-o campanie de informare cat mai coerenta si cat mai ampla, in perioada urmatoare, speram sa intelegem si sa ne gandim ce ne aduce in final vaccinarea", a declarat Gheorghita.In ceea ce priveste vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani, Valeriu Gheorghita a declarat ca aceasta ar putea incepe chiar de saptamana viitoare."Vom fi pregatiti sa demaram aceasta etapa de vacinare inca de saptamana viitoare", a declarat Gheorghita.