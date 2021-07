Seful campaniei de vaccinare anunta cand s-ar putea administra a treia doza de vaccin

"Faptul ca se depun datele stiintifice care atesta siguranta si eficacitatea unei a treia doze de vaccin, administrata conform datelor prezentate de compania Pfizer, administrarea celei de-a treia doze la sase luni este un aspect. Stim ca avem date de siguranta si avem date de imunigenitate si eficacitate. Dar asta nu inseamna ca aceasta masura trebuie adoptata ca politica de vaccinare. Sigur ca se adopta o astfel de masura atunci cand datele de zi cu zi iti arata o scadere a eficientei vaccinurilor, dar nu este cazul in acest moment pentru niciuna dintre variantele virale.Chiar daca numarul de cazuri este in crestere, afecteaza in mod deosebit populatia nevaccinata si acolo unde rata de acoperire vaccinala este crescuta, numarul de decese nu a crescut", a declarat Valeriu Gheorghita, la Digi24 , duminica.Acesta a explicat ca trebuie crescut numarul persoanelor care se vaccineaza."Aceasta a treia doza este in perspectiva acestor variante virale in care se observa o scadere a activitatii neutralizante a anticorpilor, chiar a celor obtinuti din vaccinare. Daca ne e teama de variante virale, trebuie sa crestem numarul celor vaccinati si nu sa administram o a treia doza celor vaccinati deja cu o schema completa. Si aici vorbim deja de 3,3 miliarde de doze administrate la nivel global, insa populatia tarilor in curs de dezvoltare are o rata de acoperire vaccinala de circa unu la suta", a declarta Valeriu Gheorghita.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a mai precizat ca strategia este de a creste numarul celor vaccinati cu scema completa."Este important sa acceleram in mod echitabil campaniile de vaccinare la nivelul tuturor tarilor pentru ca in felul acesta reducem probabilitatea de selectare a noi variante virale. Strategia, in momentul de fata, este sa crestem numarul celor care se vaccineaza cu o prima schema completa, in felul acesta scadem circulatia virusului si cu siguranta vom avea un control bun din punct de vedere al pandemiei", a declarta Gheorghita.Citeste si: Coronavirus Romania. Un deces inregistrat in ultimele 24 de ore. La ATI mai sunt internati 56 de pacienti in stare grava Medicul a lasat explicat ca se va folosi o a treia doza numai in cazul in care creste riscul de imbolnavire a persoanelor deja vaccinate."Daca datele stiintifice ne arata ca, la un an sau mai tarziu de un an de zile, eficienta scade substantial si inca avem virus circulant si inca avem un numar important de persoane nevaccinate si riscul de imbolnavire a celor deja vaccinati este crescut, sigur ca in momentul respectiv vom proceda asa cum se cuvine. Insa nu este cazul la acest moment. Datele de eficienta sunt, in momentul de fata, cat se poate de bune si avem deja experienta tarilor cu rata crescuta de acoperire vaccinala. Dealtfe este o politica nu doar a Romaniei, majoritatea tarilor pledeaza pentru aceeasi abordare, de a creste numarul celor vaccinati in loc de a vaccina aceleasi persoane cu o a treia doza", a mai declarat Gheorghita.Compania Pfizer cauta sa obtina in urmatoarea luna aprobarea organismului american de reglementare a medicamentelor, FDA, pentru a treia doza a vacinului sau anti-Covid.