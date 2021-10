Valeriu Gheorghiță: „Nu vom ajunge la 70% rată de vaccinare până la sfârșitul anului, dacă legea certificatului verde pică în parlament”

România nu va ajunge la o rată de vaccinare de 70% până la sfârșitul anului, în cazul în care legea privind introducerea certificatului verde pentru unele categorii profesionale pică la votul Parlamentului, potrivit digi24.ro

Anunțul a fost făcut de medicul Valeriu Gheoghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. Acesta a anunțată că, după câteva zile de recorduri, numărul celor care se vaccinează cu prima doză a început să scadă.

„Ieri au fost aproximativ 90.000 de persoane, azi doar 82.000. E o scădere importantă față de 111.000, cât am avut în zilele anterioare. Eu am transmis că printr-un efort la nivelul întregii societăți putem depăși rata de vaccinare de 70% până la finalul acestui an. Matematic ar presupune să avem cel puțin 80.000 de persoane noi care se vaccinează în fiecare zi”, a spus Gheorghiță.

„În următoarele 2 luni ar trebui să mai vaccinăm 4,8 milioane de persoane cu cel puțin o doză și în acest fel să ajungem la aproximativ 12 milioane de persoane vaccinate. Sigur, cu cel puțin o doză, dar e important pentru că o persoană care a primit o doză își va compltea schema de vaccinare și impactul valului 5 ar fi mult redus la nivel populațional”, a explicat el.

Medicul spune însă că fără introducerea certificatului verde pentru anumite categorii profesionale e „puțin probabil” ca pragul de 70% să fie atins.

Întrebat dacă, în cazul în care legea privind certificatul verde pentru anumite caregorii profesionale pică în parlament, va mai fi atins pragul de 70% rată de vaccinare până la sfârșitul anului, Gheorghiță a răspuns: „Foarte probabil că nu și foarte probabil că va fi greu să atingem această rată de acoperire în următoarele luni”.

„Fiecare val pandemic care generează mii și mii de decese în fiecare zi ar trebui să ne fi convins demult pe toți că doar prin vaccinare putem să evităm astfel de decese, pe care am fi putut să le prevenim dacă ne vaccinam la timp și într-un proces mult mai mare”, a spus Gheorghiță.

Medicul spune că pentru mulți oameni din afara țării este greu de înțeles de ce nu se vaccinează românii, având în vedere că sunt vaccinuri disponibile și oamenii pot merge doar cu buletinul la centrele de vaccinare.

El a spus că în fiecare weekend for fi maratoane de vaccinare în București, iar 8 centre vor fi deschise până la miezul nopții.

