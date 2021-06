PREMIERA Harta detaliata a vaccinarii in Romania. Procentul oamenilor care s-au imunizat anti-COVID in fiecare localitate

Oamenii adunati in jurul proiectului geo-spatial.org au pus la dispozitiea populatiei Romaniei.Potrivit unei postari pe Facebook , autoritatile statului roman au pus datele cu dificultate la dispozitie, dupa cereri repetate, si intr-un format invechit."Dupa cereri repetate din partea presei si a societatii civile, autoritatile decid sa mai publice un set de date, in cazul acesta, vaccinarea la nivel de UAT. Dar o fac tot in stilul consacrat: tabel in format PDF. Cei interesati de consumul mai facil al datelor, pot consulta aplicatia noastra cartografica", se arata in mesajul transmis pe Facebook de geo-spatial.org.Utilizatorii pot consulta si setul de documente PDF puse la dispozitie de autoritatile guvernamentale.Procentul aferent fiecarei localitati face referire la oamenii vaccinati cu cel putin o doza.Pentru a consulta situatia intr-o anumita localitate trebuie sa duceti mouse-ul deasupra punctului vizat. Harta poate fi marita sau micsorata, in functie de necesitati.