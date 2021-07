Propunerile Ioanei Mihăilă: Recompense pentru cei care se vaccinează și interzicerea accesului în spații publice neesențiale a celor nevaccinați, în weekend

"Am participat la şedinţa coaliţiei cu scopul de a propune partenerilor de coaliţie o serie de măsuri legate de accelerarea campaniei de vaccinare. Este vorba atât de măsuri de recompensă pentru cei care s-au vaccinat sau se vor vaccina de acum înainte, precum şi de măsuri restrictive pentru persoanele vaccinate. Trebuie să menţionez că a fost o discuţie de principiu, urmând ca, ulterior, pentru aplicabilitatea acestor măsuri să cerem acordul partenerilor din Guvern, al premierului şi al membrilor Comitetului Naţional pentru Coordonarea activităţilor de vaccinare. Este vorba de anumite măsuri de recompensă pentru cei care se vaccinează de acum înainte de tipul bonurilor valorice, rămâne să vedem cum le operaţionalizăm, dar şi anumite loterii, cu premii pentru toţi cei care s-au vaccinat de la începutul campaniei şi până acum", a afirmat Mihăilă după şedinţa coaliţiei.Ea a adăugat că partea tehnică urmează să fie stabilită în Guvern după ce va fi obţinut şi acordul premierului."Vorbim de două ipoteze de lucru legate de restricţii. Sunt, pe de o parte: o propunere legislativă pentru personalul medico-sanitar, propunere care a mai fost discutată anterior, şi anume obligativitatea testării pentru personalul medico-sanitar nevaccinat şi va merge ca propunere de lege în funcţie de decizia şi ce recomandări ne vin de la Institutul Naţional de Sănătate Publică şi, de asemenea, în funcţie de nivelul de incidenţă. Costurile nu sunt suportate de sistemul public. A doua măsură restrictivă este legată de accesul persoanelor nevaccinate în weekend în spaţiile publice neesenţiale", a explicat Mihăilă, adăugând că costul testării va fi suportat de cadrele medicale.Ministrul Sănătăţii a spus că modul de operaţionalizare urmează să fie detaliat."Unele vor intra în vigoare în funcţie de incidenţa de la nivelul unei localităţi şi o să discutăm şi cu CNSU, DSU şi INSP pentru a stabili aceste praguri de incidenţă, unele, cum sunt aceste măsuri care se adresează personalului medico-sanitar, trebuie adoptate în Parlament", a mai spus Mihăilă.Mihăilă a menţionat că, potrivit unor date parţiale, în Bucureşti, rata vaccinării personalului medico-sanitar este între 50% şi 60% şi de 85% în rândul medicilor."Înainte de acest lucru, noi am solicitat săptămâna trecută şi am început să centralizăm de la unităţile sanitare publice care este situaţia personalului medical legată de stadiul vaccinării. Majoritatea avem rezultate parţiale, dar de exemplu pentru municipiul Bucureşti avem între 50% şi 60% personal medico-sanitar total vaccinat, din datele parţiale, iar medicii sunt vaccinaţi peste 85%.