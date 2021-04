IPS Calinic al Argesului anunta ca s-a vaccinat. "La noi, prea putini s-au vaccinat"

IPS Calinic, ierarhul argesean, a declarat pentru TVR 1 ca s-a vaccinat si ca se va mai vaccina."Da, m-am vaccinat si ma vaccinez in continuare. Ceea ce a facut Israelul, poporul israel, sa stiti... Doamne, aceste 9 milioane, ca s-au vaccinat toti, domnule. Daca acest neam, care este foarte precaut, a facut acest lucru, putem sa luam ca manecare, ca exemplu. La noi, prea putini s-au vaccinat", a spus IPS Calinic.Este, practic, primul prelat al Bisericii Ortodoxe Romane care afirma ca s-a vaccinat. Si IPS Andrei Andreicut, mitropolitul Clujului, a declarat marti, 27 aprilie, ca se va vaccina impotriva COVID-19. "Da. Ma voi vaccina. Nu am facut-o pana acum pentru ca am trecut prin COVID. Am stat 10 zile in spital . Ascult de sfatul medicilor, iar vaccinarea trebuie sa fie la un moment potrivit, dupa o vreme de la iesirea din spital", a declarat Andreicut, potrivit dej24.ro.Pe de alta parte, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , a afirmat, miercuri, 28 aprilie, ca are alergii si nu se vaccineaza impotriva COVID-19. "Am alergii si nu ma vaccinez. Nu am de ce ca nu ma imbolnavesc. (...) Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul presedinte si ieri. Nu este obligatoriu si mai ales este un vaccin care e facut in pripa. De aceea sunt in fiecare zi surprize pentru ca trebuie sa fie pregatiti oamenii, sunt oameni cu anumite afectiuni care datorita vaccinului, iata, cedeaza, unii mor, altii paralizeaza si trebuie sa fim atenti. Noi nu suntem medici ca sa recomandam vaccinul. Ar fi o depasire a cunostintelor si atributiilor noastre", a declarat IPS Teodosie.