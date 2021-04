Bilant COVID-19. O treime din tara, in zona rosie. Judetul Ilfov, in topul clasamentului, cu cea mai mare incidenta la mia de locuitori

Concret, incidenta in judetul Ilfov este de 8,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, in timp ce in Bucuresti sunt 6,67 cazuri la mia de locuitori.In judetul Timis sunt 4,57 cazuri la mia de locuitori, in timp ce in Cluj sunt 6,48 cazuri la mia de locuitori, conform ultimului bilant transmis de autoritati.In zona rosie se mai regasesc judetele Alba, Arad, Bihor, Brasov, Constanta, Galati, Hunedoara, Sibiu, Teleorman si Valcea.Autoritatile au transmis vineri, 9 aprilie, un nou raport privind evolutia epidemiei de coronavirus din Romania. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 4.942 de cazuri noi si au fost intregistrate 134 de decese. In sectiile ATI sunt 1.496 de pacienti internati.