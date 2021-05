Medicul Octavian Jurma: "Un guvern cu incredere de doar 20% nu poate sa vaccineze 60% din populatie"

"Intrebare:"Cum poate un guvern in care are incredere doar 20% din populatie sa vaccineze 60% din populatie?"Raspuns: Nu poate!De asta de vaccinare se ocupa armata, care are cel mai inalt grad de incredere dintre institutiile statului.Avand insa in vedere politizarea completa a comunicarii in pandemie, campania de vaccinare risca sa devina la fel de credibila ca politicienii care o promoveaza si o exploateaza in propriul interes. De aceea e asa de importanta acum vocea celui mai credibil politician [conform sondajelor], Klaus Iohannis Astazi, avem in sfarsit o recunoastere oficiala ca vaccinarea merge bine in Romania dar nu atat de bine incat sa justifice euforia aproape deliranta a politicienilor.Matematica vaccinarii e simpla si clara: in ritmul actual, targetul de 5 milioane persoane vaccinate cu minim o doza nu poate fi atins mai devreme de 10 iunie , iar cel de 10 milione nu mai devreme de 9 octombrie. De asemenea doar 30% din populatia vulnerabila este protejata vaccinal. Drept rasplata ca am rata tintele de vaccinare am primit relaxarea cu 15 zile mai repede desi guvernul refuza in continuare sa acorde beneficii de socializare celor vaccinati E nevoie de o schimbare radicala de strategie in privinta vaccinarii si acest lucru se poate face in Romania doar pornind de la cel mai inalt nivel", a scris acesta pe pagina sa de Facebook