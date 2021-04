Ministerul Sanatatii: Aproape 200 de persoane au sunat la call center-ul de sprijin psihologic. Sanatatea mintala este la fel de importanta ca sanatatea fizica

Ministerul Sanatatii afirma, vineri, intr-o postare pe Facebook , ca sanatatea mintala este la fel de importanta ca sanatatea fizica"Tocmai am vorbit cu o doamna pensionara, era speriata de pandemie si avea un nivel crescut de anxietate. La final se simtea mai bine si mi-a multumit", spune un psihoterapeut voluntar la linia de sprijin psihologic pentru persoanele afectate de pandemie, citat in postarea MInisterului Sanatatii. Institutia precizeaza ca, in doar cateva zile, aproape 200 de persoane au sunat la call center-ul de sprijin psihologic. Fie ca se simteau tristi sau, aveau nevoie de un sfat sau treceau printr-un episod de anxietate, psihoterapeutii voluntari au fost alaturi de ei si le-au oferit ajutor. Daca ai nevoie sa vorbesti cu un psihoterapeut, poti suna de luni pana sambata intre 12 si 20 la numarul de telefon cu tarif normal 021.9081. Daca ai o persoana apropiata care este singura sau trece prin greutati, recomanda-i linia de sprijin", a mai transmis MInisterul. Peste 40 de psihoterapeuti voluntari sunt implicati in proiectul demarat si coordonat de catre Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale (APCCR), Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (prin Clinica Universitara de Psihologie PsyTech) si Vodafone Romania.