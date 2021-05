Maraton de vaccinare cu tombola, la Caracal. Castigatorii vor merge la un spectacol sustinut de actorul Horatiu Malaele

Potrivit unui comunicat al institutiei, la Maratonul Vaccinarii de la Teatrul National Caracal vor fi disponibile trei fluxuri de vaccinare si peste 5.000 de doze de ser.La tombola organizata pentru persoanele care se vor vaccina premiile constau in 100 de bilete gratuite la spectacolul "Sunt un orb", sustinut de actorul Horatiu Malaele la Teatrul National Caracal pe 30 mai.Castigatorii tombolei vor fi desemnati prin tragere la sorti.Maratonul vaccinarii de la Caracal va incepe pe 21 mai, la ora 16.00 si se va incheia pe 23 mai, la 16.00."Initiativa este un simbol al dorintei noastre, a tuturor, de a reveni la viata dinaintea pandemiei, la organizarea si participarea la evenimente culturale, care erau o obisnuinta pentru noi toti.Primaria Caracal a incurajat intotdeauna demersurile de vaccinare a unui numar cat mai mare de cetateni. In acest sens, inca din a doua jumatate a lunii ianuarie (18 ianuarie 2021), am deschis pentru comunitatea caracaleana primul centru de vaccinare, in Cladirea Administrativa din parcul 'Constantin Poroineanu'. Am inceput atunci lungul drum spre revenirea la normalitate, la viata noastra dinainte de pandemia de COVID-19", precizeaza sursa citata.Pana in prezent, in municipiul Caracal au fost vaccinate peste 16.000 de persoane, se mentioneaza in comunicat.In judetul Olt au fost vaccinate pana acum 58.709 persoane, dintre care peste 41.000 au primit si doza de rapel.