Peste 12.000 de persoane, vaccinate la Maratonul din Bucuresti. Vaccinarea continua pana luni, la ora 8.00

Aproape 25.700 de persoane s-au imunizat in centrele de tip drive-thru

Campania de vaccinare, esentiala pentru Romania

"Total persoane vaccinate la Maratonul Vaccinarii - Editia Bucuresti, in centrele Sala Palatului si Biblioteca Nationala a Romaniei: 12.362. Pe parcursul noptii, de la ora 00:00 pana la ora 09:10 au fost 686 persoane vaccinate in centrul de vaccinare Biblioteca Nationala a Romaniei si 976 persoane la centrul de vaccinare Sala Palatului", au transmis, duminica, organizatorii evenimentului.Acestia au precizat ca datele sunt valabile pentru ora 8.50. Vaccinarea contina, in toate cele 50 de fluxuri , pana luni, la ora 8.00.Peste 1.200 de medici , studenti, asistenti medicali, precum si personal administrativ din cadrul Universitatii claboreaza pentru desfasurarea acestui proiect.Peste 21 de zile se va organiza un alt eveniment, pentru a asigura rapelul.Comitetul national de coordonare a vaccinarii (CNCAV) a anunta ca 25.683 de persoane au fost vaccinate in centrele de tip drive-thru din tara, numai in cursul zilei de sambata fiind imunizate 3.754 de persoane.In prezent, sunt deschise centre de vaccinare drive-thru in 10 localitati:Arad, Oradea, Bucuresti, Buzau, Cluj-Napoca, Deva, Iasi, Sibiu, Suceava si Timisoara.Primul centru de tip drive-tthru, in care doritorii pot merge cu masina sau alt mijloc de transport, fara programare, a fost deschis pe 24 aprilie in Deva, iar urmatorul in Cluj Napoca, doua zile mai tarziu.In Bucuresti, centrul de vaccinare direct din masina este amenajat in Piata Constitutiei. Alexandru Rafila, Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat duminica, 9 mai, pentru News.ro ca pentru a mentine un ritm de vaccinare de peste 100.000 de persoane pe zi e nevoie de campanii de comunicare tintite."Trebuie sa pastram ritmul, nu stiu daca trebuie sa-l marim, dar trebuie sa reusim sa-l pastram, asta va fi lucrul cel mai dificil care se va reflecta deja in urmatoarea luna, deci peste o luna va fi destul de greu sa vaccinezi 100.000 de persoane pe zi, mai ales daca asteptam ca acest lucru sa se intample si nu prevenim, daca vreti, prin campanii de informare tintite si prin actiuni care sa reflecte parteneriat cu autoritatile locale, sa creasca increderea in autoritatile centrale si mai ales in cele din sanatate", a explicat Rafila Referitor la un eventual sfarsit al pandemiei, presedintele Societatii Romane de Microbiologie a explicat ca acest lucru depinde foarte mult de cati oameni vor reusi cei care coordoneaza campania de vaccinare sa imunizeze."Ce se va intampla in toamna depinde foarte mult de ce reusim cu acoperirea vaccinala, sigur ca dorintele reprezinta una, ceea ce se va intampla in mod real este cu totul altceva, am auzit tot felul de angajamente date, eu cred ca trebuie sa fim consecventi doar intr-un singur lucru, sa indemnam permanent lumea sa vina in procent cat mai mare la vaccinare, sa adaptam campaniile de informare fiecarui mediu, mediu urban, mediu rural , fiecarei categorii de varsta si asa mai departe.Trebuie sa intelegem foarte clar diferenta intre vaccinare si restrictii. Restrictiile aduc controlul asupra pandemiei pentru perioade scurte de timp, dupa care lucrurile, dupa ce reintra intr-o oarecare normalitate, revin, apar din nou valuri pandemice, restrictiile vor fi reintroduse, deci este o ciclicitate, este o diferenta majora pentru ca vaccinarea duce la inlaturarea restrictiilor permanent, nu intr-un timp limitat, adica nu conteaza numai faptul ca restrictiile se ridica, ci cat dureaza aceasta ridicare a restrictiilor, cred ca toti ne dorim ca aceste restrictii sa fie ridicate permanent si in consecinta vaccinarea este solutia", a declarat pentru News.ro prof. Rafila.