Record la Maratonul Vaccinarii din Bucuresti. Peste 23.000 de persoane imunizate

Maratonul Vaccinarii Bucuresti, editia a II-a a inceput vineri, 28 mai, la ora 16.00, si s-a incheiat luni, 31 mai, la ora 8.00.Potrivit datelor finale, in ambele centre de vaccinare s-au imunizat cu ser Pfizer - BIONTech 20.909 persoane. Dintre acestea, cu prima doza au fost vaccinate 2.128 de persoane.De asemenea, au ales sa se vaccineze cu ser Johnson & Johnson , care se administreaza intr-o singura doza, un numar de 2.382 de persoane.Pe centre, situatia este urmatoarea:Sala Palatului: Pfizer - BIONTech - 12.784 persoane, Johnson&Johnson - 1.528 persoane, in total - 14.312 persoane.Biblioteca Nationala a Romaniei: Pfizer - BIONTech- 8.125 persoane, Johnson&Johnson - 854 persoane, in total - 8.979 persoane"Numarul mare de persoane vaccinate arata faptul ca am realizat si dus la bun sfarsit un proiect important. Nu ne-am propus sa doboram recorduri, ci sa ne aducem contributia, in cat mai mare masura posibil, la intoarcerea la normalitate. Consider ca prin acest Maraton al Vaccinarii, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti a aratat ca nu este numai un for de educatie, ci si o institutie care implicata in viata societatii si comunitatii.As vrea sa le multumesc pe aceasta cale numerosilor voluntari care si-au dedicat timpul si priceperea pentru a ne ajuta pe noi toti sa mai facem un pas catre victoria in lupta impotriva acestui inamic perfid - virusul SARS-CoV-2", a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti.Maratonul Vaccinarii Bucuresti, Editia a 2-a a fost organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, in parteneriat cu Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - Filiala Municipiului Bucuresti, Societatea Studentilor la Medicina Bucuresti si Societatea Multidisciplinara a Medicilor Rezidenti, cu sprijinul Primariei Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea Impotriva COVID-19 (CNCAV) si al Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva (SRATI).