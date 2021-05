Peste 4.600 de persoane s-au imunizat la Maratonul Vaccinarii de la Iasi. Rectorul UMF: M-am asteptat sa vina mai multi doritori

In cele trei zile ale evenimentului s-au vaccinat in total 4.649 de persoane, multi dintre participanti fiind studenti, dar si cetateni ai Republicii Moldova. Vaccinarea de la Iasi a depasit maratonul vaccinarii de la Cluj Rectorul UMF Iasi Viorel Scripcariu a declarat luni ca Maratonul Vaccinarii a fost un succes pentru universitate si ca a fost o activitate intensa depusa de cei o mie de voluntari, insa a precizat ca se astepta ca numarul celor care vin sa se vaccineze sa fie mult mai mare."Ne-am asteptat la un numar de doritori mult mai mare. Ne-am adresat in primul rand tinerilor si ma asteptam ca numarul studentilor de la UMF dar si de la alte universitati din oras catre sa vina sa se vaccineze sa fie mai ridicat. Au fost multi cetateni ai Republicii Moldova care s-au vaccinat. La maratonul UMF de la Targu Mures au fost peste 7.000 de persoane. Bravo lor, e Ardeal, acolo poate lumea este mai informata despre varianta vaccinarii. La Cluj insa au fost mai putini ca la noi", a declarat rectorul UMF Iasi, Viorel Scripcariu.Maratonul de vaccinare de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi a inceput vineri dupa-amiaza si s-a incheiat luni dimineata la ora 8.00. S-a putut prezenta la vaccinare orice persoana care a implinit 16 ani, iar serul administrat a fost Pfizer.Rapelul se va asigura la 21 de zile de la prima doza, in weekendul 4-6 iunie.In aceasta actiune au fost implicati in mod voluntar, peste o mie de membri ai comunitatii academice a Universitatii, de la cadre didactice si studenti, pana la personal administrativ.