Start greoi la maratonul vaccinarii din Cluj. Sute oameni stateau la coada iar organizatorii se certau cu presa

Sute de persoane asteptau la coada, putin inainte de ora 16.00, cand a fost inaugurat "Maratonul vaccinarii" de la Cluj-Napoca, eveniment care va avea loc, non-stop, in perioada 14-16 mai. Pentru aceasta actiune au fost pregatite 20 de cabinete si peste 600 de voluntari, conform ZDC.ro La momentul deschiderii, coada de persoane se intindea pana la Cluj Arena. Daca partea de inregistrare a mers snur, treaba s-a impotmolit la cabinetele de vaccinare. La ora 16.00, medicii si asistentele abia ce se echipau, oamenii cu fisele completate erau derutati si nu stiau unde sa se indrepte spre vaccinare, iar organizatorii, conducerea UMF, se certau cu reprezentantii mass-media pe motiv ca nu au voie sa filmeze inceputul procesului de vaccinare.Lucrurile au intrat in normal in jumatate de ora, iar coada de oameni se lungea de la o secunda la alta, oameni in varsta, tineri si studenti straini. Majoritatea au ales sa se vaccineze aici pentru ca este folosit serul Pfizer si pentru ca nu este nevoie de programare, ci doar de actul de identitate, la fel cum nu conteaza nici domiciliul celui ce urmeaza sa fie vaccinat.