A inceput Maratonul Vaccinarii la Timisoara. Sute de oameni au venit sa se imunizeze

Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, dr. Cristian Oancea, a subliniat ca Maratonul Vaccinarii este un pas spre normalitate, libertate si recastigarea vietii."Este un pas spre libertate, sa deschidem Timisoara si, de ce nu, si Romania. Este un pas pe care-l facem cu speranta ca ne vom putea vedea la spectacole, pe terase, cu prietenii. Trebuie sa ne recastigam viata si sa fim uniti", a spus dr. Cristian Oancea.Initiatorul proiectului, seful Sectiei ATI a Spitalului Judetean Timisoara, Dorel Sandesc, a declarat ca este "un gest minunat" pe care comunitatea medicala il face fata de concetatenii sai."Este un gest de solidaritate, de responsabilitate. Vrem sa resuscitam spiritul vaccinarii in Timisoara, in zona de vest si daca se poate si in Romania. Desi am avut la dispozitie doar o saptamana, am reusit sa diseminam informatia si sa adunam foarte multa lume, iar azi suntem extrem de fericiti ca avem o problema de aglomeratie, desi inainte ne temeam sa nu avem un centru pustiu.In premiera, am obtinut aprobarea ca vaccinarea sa se faca cu buletinul, pe loc, fara programare pe platforma. Este o initiativa buna, pentru ca multi oameni nu au posibilitatea sa se programeze. Sunt peste 500 de voluntari care au facut aceasta actiune si speram cu aceasta sa ne apropiem de limanul normalitatii si al libertatii", a spus Dorel Sandesc.Seful Directiei de Sanatate Publica Timis, Flavius Cioca, a precizat ca sunt disponibile 10.000 de doze de vaccin Pfizer, dar acestea pot fi suplimentate, daca este necesar, pana la 13.000 pentru imunizarea in cele 30 de boxe amenajate.