Medicii nevaccinati, obligati sa se testeze periodic pe cheltuiala lor. Sindicate: "Este un abuz"

Sindicatul solicita tuturor institutiilor statului sa inceteze abuzurile asupra lucratorilor din sanatate care au dobandit imunitate in urma infectarii cu SARS-CoV-2."Abuzul il constituie declaratiile oficiale si prevederile Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), actualizata in data de 02.07.2021 (p. 9). Dupa ce de-a lungul intregii pandemii COVID-19 INSP-ul si responsabilii de coordonarea actiunilor impotriva pandemiei din Guvern au ratat evidenta corecta a profesionistilor din sanatate infectati, a celor decedati si a celor vaccinati, acum aceste institutii devin sursa unui abuz la adresa acestei categorii de lucratori", spun sindicatele din sanatate.In discutie sunt urmatoarele erori existente in documentul amintit anterior: nerecunoasterea imunitatii dobandita de lucratorii din sanatate in urma infectarii cu SARS-CoV-2, dovedita de existenta anticorpilor; utilizarea testarii periodice ca forma implicita de obligare la vaccinare; tratamentul discriminatoriu al lucratorilor din sanatate; sarcina probei si costurile dovezilor sunt atribuite in mod gresit angajatilor; prevederile in discutie vizeaza extinderea/mentinerea afacerilor privind testarea pe seama lucratorilor din sectorul public de sanatate."Analiza de ansamblu a situatiei arata ca autoritatile confunda mijloacele cu scopurile: principalul scop al acestei categorii de demersuri epidemiologice il constituie obtinerea imunitatii impotriva SARS-CoV-2, vaccinarea fiind unul dintre mijloacele de atingere a acestui scop. Cu alte cuvinte, vaccinarea trebuie utilizata pentru a obtine imunitatea atunci cand aceasta lipseste, nu pentru a inlatura dubiile autoritatilor sau a utiliza cu orice pret vaccinurile deja achizitionate. Atunci cand lucratorii din sanatate care au deja imunitate ajung sa fie obligati de facto la a se vaccina, cum se intampla prin aceste masuri anuntate de autoritati, costurile derivate din limitele cunoasterii si riscurile aferente lor sunt plasate in sarcina lucratorilor din sanatate aflati in aceste situatii", se mai arata in comunicat.Federatia "Solidaritatea Sanitara" sprijina vaccinarea lucratorilor din sanatate."Nu sprijinim insa utilizarea cu orice pret a vaccinurilor. Vaccinarea este solutia corecta pentru a obtine imunitatea atunci cand aceasta lipseste", au completat sindicalistii.Federatia "Solidaritatea Sanitara" a atras atentia guvernantilor in urma cu mai multe luni asupra procentului real al lucratorilor din sanatate vaccinati, asupra erorilor din campania de vaccinare, asupra solutiilor de stimulare a vaccinarii acestei categorii de profesionisti si asupra necesitatii de a constata ca lucratorii care au trecut printr-un episod de infectie cu SARS-CoV-2 trebuie considerati imunizati.Monitorizarea corecta a numarului de lucratori din sanatate infectati, facuta (doar de) Federatia "Solidaritatea Sanitara" in cadrul Platformei de monitorizare a lucratorilor din sanatate infectati, este un instrument util pentru a identifica situatia reala a imunitatii lucratorilor din sanatate impotriva SARS-CoV-2."Principala cauza a ratarii tintelor U.E. de vaccinare a lucratorilor din sanatate o constituie refuzul de a demara o campanie in randul lucratorilor din sanatate. O intrebare retorica poate evidentia incoerenta si incompetenta responsabililor de coordonarea vaccinarii: Cum pot fi obligati la testare lucratorii din sanatate nevaccinati daca autoritatile din Romania declarau in urma cu 5 saptamani ca 96,3% au fost vaccinati deja cu ambele doze, procentul celor vaccinati cu cel putin o doza fiind de 102,6%?!Raspunsul la aceasta intrebare este suficient de unul singur pentru a justifica necesitatea unor demisii: autoritatile din Romania au comunicat date eronate, din dorinta de a raporta cu orice pret atingerea obiectivelor. Esecul atingerii tintelor de vaccinare nu trebuie decontat de catre lucratorii din sanatate (prin obligarea la vaccinare a celor care au deja imunitate si prin obligarea lucratorilor din sanatate nevaccinati la plata unor teste inutile), ci de cei responsabili de coordonarea acestei campanii de vaccinare si de garantarea reusitei ei", se mai arata in comunicat.Federatia "Solidaritatea Sanitara" le recomanda in continuare tuturor lucratorilor din sanatate care nu au imunitate impotriva SARS-CoV-2 sa se vaccineze.