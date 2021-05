Doctorul Alida Moise, voluntar la maratonul vaccinarii din Bucuresti. Medicii si asistentii din MAI vor administra seruri anti-COVID

O echipa de medici si asistenti medicali din cadrul Spitalului de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" al MAI, inclusiv directorul unitatii, doctorul Alida Moise, va fi prezenta duminica, 9 mai 2021, in intervalul orar 8.00 - 16.00, alaturi de alti voluntari, la Centrul de vaccinare amplasat in parcarea Bibliotecii Nationale a Romaniei din Bucuresti, unde va asigura vaccinarea persoanelor care doresc sa se imunizeze impotriva virusului SARS-CoV-2.Pentru vaccinarea in cadrul centrului nu este nevoie de programare prealabila, aceasta realizandu-se in baza prezentarii cartii de identitate.Maratonul vaccinarii anti-COVID din Bucuresti, care se va desfasura in perioada 7 - 10 mai, la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala, se inscrie in Campania Nationala de Vaccinare.Doctorul Alida Moise, medicul de la Spitalul Gerota care a facut o forma severa de coronavirus, a fost pr imul cadru medical vaccinat anti- COVID in acest spital Maratonul vaccinarii anti-COVID care se va desfasura la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala din Bucuresti incepe vineri, de la ora 16,00, si se va incheia luni. La actiune vor participa aproximativ 1.200 de voluntari - medici, asistenti medicali, rezidenti si studenti medicinisti.