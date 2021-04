Din 4 mai, centrele de vaccinare din cele 11 spitale militare vor fi deschise non-stop. Doritorii se pot vaccina fara programare

"Incepand cu saptamana viitoare, incepand cu 4 mai, incercam un proiect-pilot de o saptamana, ca in spitalele militare sa functioneze centrele de vaccinare non-stop si sa se poata vaccina cetatenii fara sa mai fie nevoie sa fie programati in platforma", a declarat Nicolae Ciuca , miercuri seara, la Digi24.Ministrul a precizat ca in program vor fi incluse toate cele 11 spitale militare din tara."La orice ora, cine doreste poate sa vina", a precizat ministrul. Comitetul national pentru imunizarea anti-COVID a transmis miercuri , 28 aprilie, ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 83.790 de doze de vaccin, dintre care 65.789 - Pfizer, 8.671 - Moderna si 9.330 - AstraZeneca.