Ministrului Transporturilor, voluntar intr-un centru de vaccinare. "Va incurajez sa o faceti" VIDEO

"22 mai, ziua in care intregul Guvern al Romaniei promoveaza vaccinarea. Tocmai am incheiat o vizita la un centru de medicina de familie unde se fac vaccinari anticovid. In afara de centrele special amenajate pentru vaccinare, de maratoane, de drive-thru, ne putem vaccina la medicul de familie. Va incurajez sa o faceti pentru ca prin vaccinare revenim la o viata normala ", a declarat ministrul Transporturilor intr-un material video postat pe pagina sa de Facebook Catalin Drula a explicat, de asemenea, ca medicii de familie sunt cei care se bucura de increderea indelungata a pacientilor lor si joaca un rol important in revenirea la normalitate."Medicii de familie isi cunosc pacientii, beneficiaza de un capital de incredere deosebit in randul pacientilor lor pentru ca in timp dezvolta o relatie de continuitate cu intreaga familie. Medicul de familie le cunoaste nu doar problema medicala ci si problemele sociale si cele profesionale, conjuncturile in care ei se comporta si acest lucru contribuie mult la increderea pe care o stabilim in timp in relatia noastra si atunci e usor sa le spunem de ce e bine pentru ei, ce la face bine, ce nu le face, sunt atenti la recomandarile pe care le facem, la ce sa urmareasca, in afara ca au incredere ca stiu ca le cunoastem bolile, statusul lor medical", a precizat, la randul sau, medicul de familie Marina Parcalabu, in materialul video postat de ministrul Transporturilor.