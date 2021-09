Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă: "Eu, ca om, mi-am vaccinat copilul care avea indicaţie de vaccinare"

Copiilor sub 12 ani, ministrul le-a transmis să respecte măsurile de precauţie.”Eu, ca om, mi-am vaccinat copilul care avea indicaţie de vaccinare şi cred că pentru noi toţi, ca oameni, este important să ne asumăm această responsabilitate de a ne vaccina copiii care au indicaţie de vaccinare şi de asemenea de a recomanda copiilor care nu au indicaţie de vaccinare şi anume cei sub 12 ani, să respecte măsurile de precauţie şi anume purtatul măştii şi distanţa. De asemenea, aş recomanda vaccinarea familiilor, mai ales la copiii care nu au indicaţie de vaccinare”, a declarat Ioana Mihăilă.Ministrul Sănătăţii a mai explicat şi modul în care elevii vor merge la şcoală, în perioada stării de alertă din cauza pandemiei.”Dacă se descoperă un caz pozitiv într-o clasă există două posibilităţi. În primul rând, toată clasa trece în învăţământ online, deci se permite accesul la educaţie, dar în format online, după care în a opta zi, pentru elevii vaccinaţi peste 12 ani se poate reveni în format fizic la şcoală. Pentru elevii nevaccinaţi, dar care vor şi sunt de acord să se testeze şi rezultatul testului este negativ, se poate veni fizic la şcoală. Iar pentru elevii nevaccinaţi, care nu vor să se testeze se poate asigura în continuare învăţământul online până în a 14-a zi. În fiecare dintre aceste situaţii, fiecare elev are posibilitatea de a alege modul în care are acces la educaţie: faţă în faţă sau online”, a declarat Mihăilă.