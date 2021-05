Municipiul Bucuresti si judetul Cluj, singurele care au o incidenta de peste 1,50 de cazuri COVID-19 la mia de locuitori

Cate cazuri au fost reconfirmate pozitiv

Concret, in Bucuresti incidenta este de 1,59 de cazuri la mia de locuitori , in timp ce in Cluj sunt 1,54 de cazuri la mia de locuitori.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 620 de cazuri noi de coronavirus, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate , in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 153 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.In intervalul 09.05.2021 (10:00) - 10.05.2021 (10:00) au fost raportate 68 de decese.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.525. Dintre acestea, 962 sunt internate la ATI.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 829 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.