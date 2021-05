Nelu Tataru, despre campania de vaccinare: "Cred ca abia acum vine perioada dificila"

Nelu Tataru a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca vom ajunge la 10,4 milioane de persoane vaccinate in toamna si a afirmat: "Este ceva de dorit, dar, avand in vedere ca pana acum am vaccinat toti doritorii, cei care au solicitat, au avut comorbiditati, au intrat in clasele 1, 2 si 3, cred ca acum vine perioada cea mai dificila mai ales ca avem si perioada de relaxare in care, poate, suntem pacaliti sa credem ca s-a terminat".Tataru crede ca este necesara atingerea imunizarii colective "Noi trebuie sa ajungem la o imunizare de 60 - 70% care inseamna atat vaccinare, cat si trecere prin boala. Cred ca nu este momentul sa alegem daca ne vaccinam sau trecem prin boala. Cred ca ar trebui sa alegem sa ne vaccinam", a mai afirmat Tataru, precizand ca "suntem la o imunizare in masa - vaccinare si trecere prin boala - de 30 - 40% ".Fostul ministru al Sanatatii a precizat ca pandemia nu s-a incheiat si doar de atingerea imunizarii colective depinde "un val patru usor", asteptat de specialisti in toamna."Cred ca tine farte mult de noi, atat ca atitudine, cat si la ritmul de vaccinare (...) Dupa cum spun specialistii, sunt 24 de tulpini deja identificate, alte 13 sunt in lucru. Sunt 37 daca le adunam. Fiecare tulpina va produce o anumita patologie la nivelul fiecarui organism in parte. Sutem o particularitate fiecare dintre noi (...) Vaccinarea duce la scaderea numarului de decese si la reducerea numarului de pacienti in ATI", a mai declarat Tataru.CNCAV a transmis, marti, ca 20.69% din populatia eligibila, respectiv 3,3 milioane de persoane cu varsta de peste 16 ani, este vaccinata cu schema completa, iar 5.23% a primit o doza de vaccin.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghita , afirma ca exista posibilitatea ca 6 milioane de romani sa fi trecut prin infectia cu noul coronavirus, iar trecerea prin boala este unul dintre motivele pentru care unele persoane aleg sa amane vaccinarea.