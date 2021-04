Nicio persoana nu s-a vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore la medicii de familie in Timis

In prima zi a proiectului s-au administrat 10 doze de vaccin AstraZeneca in cabinetele medicilor de familie. Pana acum, in cadrul proiectului sunt inscrise 49 de cabinete de medicina de familie disponibile sa administreze vaccinul impotriva virusului SARS-CoV-2."DSP Timis a distribuit 2.450 de doze de vaccin la 49 de cabinete, in cadrul proiectului-pilot. Vaccinarile se fac in functie de programarile medicilor de familie", a precizat purtatorul de cuvant al DSP Timis, Cornelia Bubatu.De la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID, in judet s-au administrat 157.631 doze vaccin, din care 42.429 au fost rapel. Au fost inregistrate 115 reactii adverse de intensitate scazuta spre moderata, ultima fiind de tip alergic, care s-a remis in urma administrarii tratamentului antialergic aplicat.