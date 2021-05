Patriarhia se opune vehement organizarii unui centru de vaccinare in Catedrala Neamului. "Uneori, fiecare dintre noi spunem si enormitati"

"Uneori, fiecare dintre noi spunem si enormitati. Ma includ si eu aici. Propunerea despre care e vorba acum cred ca frizeaza asa ceva, pentru ca exista mai multe motive care nu converg in niciun fel la o astfel de propunere - transformarea unei catedrale aflata in plin santier. Imaginati-va un spatiu in care se lucreaza, in care nu exista niciun fel conditii care sa permita amenajarea unui astfel de spatiu intr-un centru de vaccinare", a declarat, luni seara, la B 1 TV, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.Acesta sustine ca "unele persoane n-au observat inca implicarea Bisericii si doar transformarea acestor spatii liturgice in centre de vaccinare ar putea aduce o satisfactie"."Nu vreau sa polemizez cu nimeni, dar vreau sa amintesc implicarea Bisericii in zona sanitara anul trecut - implicare tradusa intr-un cuantum de peste cinci milioane de euro in zona sanitara si filantropica si implicarea Bisericii acum, alaturi de alte culte religioase, intr-un act de infromare onesta a credinciosilor cu privire la o discutie pe care ei trebuie sa o poarte cu medicii lor pentru a afla daca exista sau nu beneficii ale vacinarii", a mai declarat Banescu.Acesta a explicat ca " biserica nu e o institutie militarizata"in care cineva da ordine pe care toata lumea le execute"Biserica e compusa din oameni liberi care inteleg cu nuante, dar avem o tema oficiala comuna asupra careia trebuie cu totii sa reflectam - iesirea din pandemie", a mai declarat Vasile Banescu. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sanatate, afirma ca Biserica ar trebui sa se implice in campania de vaccinare , fiind o chestiune de sanatate publica. "Cum ar fi sa avem un centru de vaccinare in Catedrala Neamului? Cum ar fi sa-l vedem pe Patriarhul Daniel coordonand o asemenea campanie?", se intreaba el.