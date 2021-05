Municipiul Cluj-Napoca are peste 40% din populatie vaccinata anti-COVID-19

Potrivit Ministrului, Cluj-Napoca a depasit nivelul de 40% din populatie vaccinata impotriva COVID-19."Am discutat cu domnul primar Emil Boc despre accelerarea campaniei de vaccinare si despre rezultatele deosebite pe care le-a obtinut in Cluj-Napoca, unde au atins peste 40% din populatie vaccinata.Sper ca in Cluj-Napoca sa depasim, cat mai curand, 50% din persoane vaccinate, si va indemn pe toti sa veniti la vaccinare", a declarat Ioana Mihaila, care a participat la deschiderea maratonului de vaccinare de la Cluj-Napoca, potrivit Agerpres.Eforturile de a stopa pandemie de coronavirus s-au vazut si in ceea ce priveste rata de infectare, care a scazut in Cluj-Napoca de la 8/1.000, la mai putin de 1,5/1.000, a precizat si primarul orasului, Emil Boc."Am coborat la 1,41/1.000 de la 8/1.000, fara carantina, datorita acestui ecosistem in care toata lumea a facut ceea ce trebuie. Doamna ministru ne-a dat vestea buna ca suntem intre 40 si 50% persoane vaccinate", a precizat Boc.Vineri, Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a participat la deschiderea maratonului de vaccinare de la Cluj-Napoca, care se va desfasura pe parcursul a aproape patru zile, de vineri de la ora 16.00, pana luni, la ora 8.00. Imunizarea se face cu serul Pfizer-BioNTech. Maratonul de vaccinare este organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca.La maratonul vaccinarii anti-COVID-19, care se desfasoara la Sala Polivalenta BT Arena din Cluj-Napoca, participa aproape 600 de voluntari - medici , asistenti medicali, rezidenti si studenti ai UMF "Iuliu Hatieganu".