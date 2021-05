Totul despre pasaportul de vaccinare care "ridica" barierele pentru cei imunizati anti-COVID. Cum il putem obtine si unde vom circula cu el

Cum arata certificatul verde de vaccinare

Cum obtinem pasaportul digital de vaccinare

Cum ajuta certificatul verde la libera circulatie

In ce tari putem merge cu pasaportul de vaccinare

Este vorba despre verificarea sistemelor de comunicatii si cum se conecteaza acestea cu cele de la UE, iar acest proces a fost amanat pana pe 26 mai sau o data ulterioara, potrivit STS Documentul, care se va numi "certificatul verde digital european" va atesta ca detinatorul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, ca are un test negativ recent la coronavirus sau ca a trecut deja prin boala. In practica, acestea vor fi trei certificate distincte.Certificatul va fi disponibil atat digital, cat si imprimat pe hartie. Statele membre vor elibera certificate care vor fi apoi acceptate in alte tari ale UE. Pasaportul ar putea fi folosit pe o perioada de 12 luni si nu va fi o conditie pentru exercitarea dreptului la libera circulatie si nu va fi considerat nici document de calatorie.Certificatul verde digital contine informatii esentiale necesare, cum ar fi numele, data nasterii, data emiterii, informatii relevante cu privire la vaccin/test/vindecare si un identificator unic.Contine un cod QR cu o semnatura digitala pentru a-l proteja impotriva falsificarii. Atunci cand se verifica certificatul, se scaneaza codul QR si se verifica semnatura, potrivit comitetului de vaccinare Autoritatile nationale sunt responsabile de emiterea certificatului. Acesta ar putea fi emis, de exemplu, de spitale, de centre de testare, de autoritati sanitare.Versiunea digitala poate fi stocata pe un dispozitiv mobil. Cetatenii pot solicita si o versiune tiparita pe hartie. Ambele vor avea un cod QR care contine informatii esentiale, precum si un sigiliu digital, pentru a asigura autenticitatea certificatului.Certificatul verde digital va fi acceptat in toate statele membre ale UE. El va contribui la asigurarea faptului ca restrictiile in vigoare in prezent pot fi ridicate in mod coordonat.Atunci cand calatoreste, fiecare cetatean din UE sau al unei tari terte care se afla legal sau are resedinta in UE si care detine un certificat verde digital ar trebui sa fie scutit de restrictiile care afecteaza libera circulatie in acelasi mod ca si cetatenii din statul membru vizitat.In cazul in care un stat membru continua sa solicite titularilor unui certificat verde digital carantinarea sau testarea, el trebuie sa notifice Comisia si toate celelalte state membre si sa justifice aceasta decizie. n Anglia a fost lansat pasaportul de vaccinare , din 17 mai 2021, facilitand astfel cetatenilor tarii posibilitatea sa calatoreasca in strainatate fara probleme.Pentru a putea beneficia de acest lucru, doritorii pot instala pe smartphone aplicatia NHS, in cazul primirii ambelor doze ale vaccinului Covid-19.Si Germania a decis sa elimine obligatia de testare si cea de a sta in carantina pentru cei care prezinta certificatul de vaccinare. Italia implementeaza, de asemenea, un green pass in baza vaccinarii, iar Austria si Franta au anuntat si ele ca isi vor deschide granitele pentru turistii imunizati.Certificatul sanitar european se afla pe agenda summitului european din 24-25 mai. Acordul va trebui apoi sa fie aprobat in plenul Parlamentului European la sesiunea din 7-10 iunie. Obiectivul este ca certificatul sa devina operational inainte de sfarsitul lunii iunie.