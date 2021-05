Pasaportul verde a fost testat in Romania. Cum arata documentul care ne va permite sa mergem in strainatate fara restrictii

Cum arata pasaportul verde de vaccinare

"Testarea de interconectare realizata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) cu grupul tehnic de lucru de la nivel european s-a realizat cu succes. Sistemul informatic aflat in dezvoltare la STS faciliteaza generarea certificatelor digitale UE privind COVID, transmiterea elementelor de siguranta care permit verificarea, centralizarea acestora in gateway-ul european si validarea codurilor QR de catre celelalte state membre ale Uniunii Europene.In cursul zilei de miercuri, 26 mai a.c., potrivit programarii stabilite la nivel european, Romania a realizat testarea de interconectare la gateway-ul UE care centralizeaza si administreaza cheile publice ale tarilor membre, necesare pentru verificarea semnaturilor digitale. Testarea s-a realizat in comun cu Letonia", a transmis STS.Pentru implementarea certificatelor digitale UE in tara noastra, STS a realizat infrastructura de comunicatii si sistemul informatic care permit interconectarea cu gateway-ul european. In cadrul testului s-a realizat upload-ul cheii publice a certificatului DSC (document signing certificate) in gateway-ul UE (DGCG) pentru centralizare. Cu ajutorul cheii private vor fi semnate certificatele digitale UE emise de Romania.Certificatul digital UE contine date de identificare esentiale - numele si prenumele, data nasterii, statul membru emitent, date medicale privind categoria pentru care se emite documentul, precum si un identificator unic al certificatului.Dupa implementarea sistemului informatic in tara noastra, preluarea datelor ce vor fi incluse in certificatele digitale UE se va realiza automat din Registrul Electronic National de Vaccinari pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19 si din aplicatia Corona-Forms pentru persoanele care au un test negativ in ultimele 72 de ore si persoanele care s-au recuperat dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2.Certificatele vor fi emise in format digital, cu posibilitatea de a fi afisate pe smartphone, insa vor putea fi prezentate si in forma tiparita. Acestea vor include un cod QR care va contine o semnatura digitala, astfel incat, la citirea acestuia, sa poata fi verificata autenticitatea, integritatea si validitatea documentului. Semnatura digitala apartine emitentului, astfel incat cetatenii nu vor avea nevoie de o semnatura digitala. Certificatele digitale UE sunt gratuite si vor facilita calatoriile in spatiul european fara restrictii epidemiologice, nefiind ingradita libertatea de miscare.Urmatoarea etapa cuprinde finalizarea portalului securizat de unde cetatenii vor putea sa isi descarce certificatele digitale UE si realizarea interna a testelor de performanta si de securitate ale sistemului informatic.Potrivit calendarului de lucru de la nivel european, certificatele digitale UE vor fi implementate la inceputul lunii iulie. Din punct de vedere tehnic, specialistii STS vor putea asigura implementarea sistemului informatic in acord cu graficul stabilit de expertii UE.