Peste 20.500 de persoane, vaccinate in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 5 reactii adverse

Potrivit CNCAV, de la ultima raportare au fost vaccinate 20.564 persoane, dintre care 14.463 cu Pfizer, 595 cu Moderna, 637 cu AstraZeneca si 4.869 cu Johnson&Johnson.De la debutul campaniei, au fost vaccinate 4.715.262 persoane, dintre care 4.514.412 cu schema completa.In ultimele 24 de ore au fost raportate 5 reactii adverse, alte 130 fiind in analiza.Autoritatile au transmis marti, 29 iunie, ca 73 de cazuri noi si sase decese au fost raportate la nivel national, in ultimele 24 de ore . La ATI mai sunt internati 80 de pacienti. In acelasi timp, autoritatile au raportat nu mai putin de 288 de decese anterioare si care nu erau raportate.