Peste 7 milioane de doze administrate pana acum in Romania in cadrul campaniei de vaccinare. 4 milioane de oameni sunt imunizati anti-COVID

"Astazi am depasit pragul de 7.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19. Pana la ora 15.00, in Romania au fost vaccinate peste 4.024.000 de persoane impotriva COVID-19", au transmis autoritatile.Maratoanele vaccinarii, centrele drive-trhu si imunizarea la cabinetele medicilor de familie au facut mai facil accesul la serurile anti-covid. Astfel numprul celor interesati a crescut rapid, in ultimul timp. Numai la maratonul de la Sala Palatului si Biblioteca Nationala, in perioada 7-10 mai s-au vaccinat 20.300 de oameni