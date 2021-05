Motivul ciudat pentru care un brasovean nu poate obtine adeverinta de vaccinare. Nici macar Andrei Baciu nu a putut sa-l ajute

Barbatul de 66 de ani a apelat la DSP, la medicul de familie, la Ministerul Sanatatii si la STS , iar secretarul de stat Andrei Baciu i-a raspuns la mesaj si i-a spus ca-l ajuta, afirma omul. Pana sa primeasca ajutorul autoritatilor, acesta a ratat vacanta din Grecia.Brasoveanul a fost programat pentru prima doza de vaccin in data de 14 martie, la un centru din Codlea. Atunci a fost vaccinat cu serul produs de Pfizer . Pentru ca intre timp a fost confirmat pozitiv COVID-19, barbatul nu s-a prezentat la rapel, programat in data de 4 aprilie. Dupa ce s-a vindecat, acesta a dorit sa continue procedura de vaccinare, dar a avut surpriza sa vada ca pe platforma dedicata, contul sau era blocat cu mentiunea ca a ratat rapelul. Dupa multe insistente, inclusiv la STS, brasoveanul a reusit sa se reprogrameze doar cu conditia sa reia procedura de vaccinare de la zero.Pe 7 mai a reusit sa-si faca doza unica a vaccinului produs de Johnson&Johnson, la medicul sau de familie, doar ca in continuare contul sau din platforma Rovaccinare era blocat, astfel ca adeverinta nu a putut fi eliberata.Nici macar Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, nu a reusit sa rezolve problema brasoveanului, care intre timp renuntat sa mai plece in vacanta in Grecia pentru ca avea nevoie de documentul prin care sa dovedeasca faptul ca este complet imunizat.