Comitetul pentru revenirea la normalitate: "Eliminarea restrictiilor si redeschiderea sectoarelor grav afectate de pandemie se va putea face treptat"

"Cea de-a doua reuniune a Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie 2021 , care a avut loc astazi, la Palatul Victoria , a evidentiat necesitatea adaptarii masurilor de relaxare treptata in functie de specificul fiecarui domeniu de activitate. In paralel, Guvernul va extinde campania de vaccinare, pentru a facilita accesul cat mai multor cetateni la imunizare. Reprezentantii asociatiilor si organizatiilor de profil au venit cu propuneri concrete privind perspectiva organizarii unor evenimente culturale-pilot care sa fie desfasurate in conditii de siguranta sanitara. Reprezentantii Asociatiei Municipiilor si-au exprimat disponibilitatea de a gazdui astfel de evenimente-pilot", a transmis, miercuri seara, Guvernul.Potrivit sursei citate, s-a discutat, de asemenea, despre pregatirea redeschiderii treptate a sectorului ospitalitatii, pe masura ce avanseaza campania de vaccinare."Eliminarea restrictiilor si redeschiderea sectoarelor grav afectate de pandemie se va putea face treptat, in functie de cresterea gradului de imunizare a populatiei. Campania de informare privind vaccinarea va fi si ea adaptata fiecarui sector vizat de masurile de relaxare. Propunerile vor fi analizate incepand de maine in grupuri tehnice de lucru pe domenii, in care reprezentantii ministerelor si institutiilor abilitate se vor pune de acord asupra propunerilor specifice de masuri. Acestea vor fi ulterior prezentate spre aprobare in cadrul Comitetului interministerial", a mai transmis Executivul.Astfel, grupurile de lucru vor avea in analiza propunerile venite in domeniile economie, sanatate, munca si protectie sociala, transporturi si infrastructura, educatie si cercetare, tineret si sport, respectiv, cultura."Campania de vaccinare merge bine in acest moment, exista suficiente doze de vaccin pentru a ne atinge tinta de 5 milioane de persoane vaccinate pana in iunie, astfel incat rata de imunizare sa ne permita revenirea treptata la normalitate", a declarat Secretarul General al Guvernului, Tiberiu Horatiu Gorun, care a prezidat reuniunea de astazi a Comitetului Interministerial, in calitate de vicepresedinte."Este nevoie sa venim cu propuneri de masuri concrete intr-un timp cat mai scurt si sa avem un mod de lucru eficient. Secretariatului General al Guvernului se va implica total", a declarat, la randul sau, Mircea Abrudean, Secretar General Adjunct al Guvernului.La intalnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanti ai ministerelor si institutiilor implicate in gestionarea situatiei pandemice, precum si ai autoritatilor locale, sectoarelor turismului, culturii si organizarii de evenimente. Acestia au subliniat ca sustin campania de vaccinare impotriva COVID-19 ca solutie certa pentru revenirea treptata a Romaniei la normalitate in conditii de siguranta sanitara pentru toata lumea.